Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Яку прогнозують погоду?

Погода набуватиме стабільності через підвищення атмосферного тиску. Попри те, що переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, прохолода з часом зміниться на комфортне літнє тепло, пояснили синоптики.

Загалом у вівторок очікується мінлива хмарність. Локальні короткочасні дощі можуть супроводжуватись грозами. А уночі та вранці в Карпатському регіоні та сході країни подекуди можливий туман.

Вітер прогнозують північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

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Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, удень повітря прогріється до +23...+28 градусів.

Яка буде температура в обласних центрах?

  • Київ +26…+28;
  • Ужгород +27…+29;
  • Львів +24…+26;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +24…+26;
  • Чернівці +25…+27;
  • Хмельницький +24…+26;
  • Луцьк +25…+27;
  • Рівне +25…+27;
  • Житомир +24…+26;
  • Вінниця +24…+26;
  • Одеса +26…+28;
  • Миколаїв +27…+29;
  • Херсон +26…+28;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +27…+29;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +24…+26;
  • Луганськ +23…+25;
  • Харків +24…+26.

Прогноз погоди в УкраїніПрогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, днями очікується зменшення опадів. Водночас на Закарпатті та в південних областях можливе підвищення температури повітря до +30 градусів.