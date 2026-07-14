Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Яку прогнозують погоду?
Погода набуватиме стабільності через підвищення атмосферного тиску. Попри те, що переважатимуть повітряні потоки з північного заходу, прохолода з часом зміниться на комфортне літнє тепло, пояснили синоптики.
Загалом у вівторок очікується мінлива хмарність. Локальні короткочасні дощі можуть супроводжуватись грозами. А уночі та вранці в Карпатському регіоні та сході країни подекуди можливий туман.
Вітер прогнозують північно-західного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Температура повітря вночі становитиме +14...+19 градусів, удень повітря прогріється до +23...+28 градусів.
Яка буде температура в обласних центрах?
- Київ +26…+28;
- Ужгород +27…+29;
- Львів +24…+26;
- Івано-Франківськ +25…+27;
- Тернопіль +24…+26;
- Чернівці +25…+27;
- Хмельницький +24…+26;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +25…+27;
- Житомир +24…+26;
- Вінниця +24…+26;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +27…+29;
- Херсон +26…+28;
- Сімферополь +23…+25;
- Кропивницький +27…+29;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +24…+26;
- Суми +23…+25;
- Полтава +25…+27;
- Дніпро +23…+25;
- Запоріжжя +24…+26;
- Донецьк +24…+26;
- Луганськ +23…+25;
- Харків +24…+26.
Прогноз погоди на 15 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, днями очікується зменшення опадів. Водночас на Закарпатті та в південних областях можливе підвищення температури повітря до +30 градусів.