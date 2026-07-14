Про таке попередив Укргідрометцентр.

Де прогнозують грози?

Синоптики попередили про негоду жителів Прикарпаття, Закарпаття та південно-східних областей. Небезпеку на середу оголосили у зв'язку з грозами, що можливі у регіонах.

Області, де очікуються грози / Карта Укргідрометцентру

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств,

– зауважили фахівці.

Загалом на 15 липня синоптики прогнозували поступове повернення літнього тепла. І це попри те, що переважатимуть повітряні потоки з північного заходу. Погодні умови почнуть стабілізуватись завдяки підвищенню атмосферного тиску, але локальні короткочасні дощі не відступають.

Нічні температурні мінімуми становитимуть +14 градусів, а вдень максимум пригріє до +28 градусів. Водночас у Карпатському та східних регіонах вночі й вранці можливий туман.

Нагадаємо, днями негода дісталась Львова. Через зливу та грозу у місті підтопило вулиці, а транспорт "плив" дорогами. До того ж місцеві зафільмували, як блискавка влучила у львівську телевежу, а у будинках фіксували перебої з електропостачанням.