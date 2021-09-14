"Бабье лето" продолжается: прогноз погоды в Украине на 15 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 15 сентября, будет сухой и солнечной. Несмотря на календарную осень, температура воздуха по всей стране будет колебаться в пределах +19...+26 градусов.
Во всех регионах страны погода будет примерно одинаковой. Украинцы будут иметь еще одну возможность насладиться лучами теплого солнца.
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Погода в регионах
Холоднее всего 15 сентября будет на Севере. Там температура воздуха составит +19...+22 градуса. Несколько теплее будет на Западе. Однако больше всего тепла получат жители Закарпатья – там воздух разогреется до +23...+25 градусов.
В центральных и восточных областях также будет тепло – +20...+24. Однако больше всего теплом погода порадует жителей Юга. Там температура воздуха будет колебаться в пределах +22...+26 градусов.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что осадков завтра не предусматривают.
Дожди завтра маловероятны, практически повсюду будет преобладать солнечная малооблачная погода,
– отметила Диденко.
В Киеве, как и в регионах, будет сухо. Температура воздуха составит +20...+22 градуса.
Погода в городах Украины
Ужгород – +23...+25
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир – +20...+22
Винница – +21...+23
Одесса – +22...+24
Николаев – +23...+25
Херсон – +24...+26
Симферополь – +23...+25
Кропивницкий – +21...+23
Черкассы – +20...+22
Чернигов – +19...+21
Сумы – +19...+21
Полтава – +20...+22
Днепр – +21...+23
Запорожье – +23...+25
Донецк – +22...+24
Луганск – +22...+24
Харьков – +21...+23
Киев – +20...+22
Погода 15 сентября / Карта Укргидрометцентра