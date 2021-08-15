Прогноз погоды на 16 августа: в Украине будет царить жара с дождями

Погода в Украине в понедельник, 16 августа, будет жаркой, но с большим количество осадков на Западе. А вот в восточных регионах дожди не прогнозируют.

Жара 16 августа будет в западных областях и части восточных. Кое-где столбики термометров будут показывать +34 градуса.

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На Западной Украине облачная погода будет держаться до самого вечера. В то же время местами возможны дожди и порывы ветра до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит +31...+33 градуса. На Восточной Украине будет сухо, но не менее жарко – до +29...+31 градуса.

Северные регионы будут окутаны облаками. Местами следует ждать небольшие дожди, но серьезных осадков не будет. Столбики термометров покажут +29...+31 градуса. Чуть жарче будет на Юге. Там местами будет облачно, но осадки не прогнозируют. Воздух там прогреется до +30...+32 градусов.

Утро в Киеве будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые тучи. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности.

Погода в городах Украины на 16 августа

Ужгород – +32...+34

Львов – +31...+33

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – +31...+33

Черновцы – +31...+33

Хмельницкий – +31...+33

Луцк – +29...+31

Ровно – +29...+31

Житомир – +31...+33

Винница – +31...+33

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +31...+33

Черкассы – +30...+32

Чернигов – +29...+31

Сумы – +30...+32

Полтава – +30...+32

Днепр – +32...+34

Запорожье – +29...+31

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +31...+33



Погода в Украине 16 августа / Карта Укргидрометцентра