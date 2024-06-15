В каких областях будет сильно лить: погода на 16 июня
Источник:Укргидрометцентр
Погода в воскресенье, 16 июня, в Украине снова будет дождливой и прохладной. Кое-где будет лить как из ведра.
В каких областях снова пройдут дожди и грозы, где будет град и шквалы, какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал.
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Прогноз погоды на 16 июня
В воскресенье будет облачно с прояснениями. В Украине, кроме западных областей, снова пройдут дожди, местами грозы.
В большинстве южных, центральных и Харьковской областях значительные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15 – 20 метров в секунду,
– предупредили в Укргидрометцентре.
Также отметили, что ветер будет северо-восточный с переходом на юго-западный 5 – 10 метров в секунду. Ночью +12 – +17, в западных областях +8 – +13 градусов. Днем +20 – +25, в восточных и южных областях +23 – +28 градусов.
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Температура в крупных городах
- Киев +21 – +23
- Ужгород +22 – +24
- Львов +24 – +26
- Ивано-Франковск +22 – +24
- Тернополь +22 – +24
- Черновцы +23 – +24
- Хмельницкий +22 – +24
- Луцк +22 – +24
- Ровно +22 – +24
- Житомир +22 – +24
- Винница +23 – +25
- Одесса +25 – +27
- Николаев +23 – +25
- Херсон +24 – +26
- Симферополь +24 – +26
- Кропивницкий +23 – +25
- Черкассы +22 – +24
- Чернигов +23 – +25
- Сумы +24 – +26
- Полтава +22 – +24
- Днепр +22 – +24
- Запорожье +24 – +26
- Донецк +23 – +25
- Луганск +25 – +27
- Харьков +25 – +27