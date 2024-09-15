Где будут ливни и грозы, в каких областях похолодает: прогноз погоды на 16 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в понедельник, 16 сентября, в части областей Украины будет дождливой. Кое-где также прогремят грозы.
Где именно будет лить и какую температуру прогнозируют синоптики, передает 24 Канал. Кстати, местами будет шквальный ветер.
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Погода на 16 сентября
По прогнозу Укргидрометцентра, 16 сентября в большинстве западных и южных областей, а также в оккупированном Крыму будет облачно с прояснениями. Пройдут умеренные, ночью в Карпатах, на Прикарпатье и Одесской области местами значительные дожди. На остальной территории Украины – переменная облачность, без осадков.
Синоптики отметили, что ветер будет восточный, 7 – 12 метров в секунду, на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью в Украине +14 – +19 градусов, днем +23 – +28. Однако в западных областях ночью +10 – +15, днем +19 – +24, на Закарпатье и Прикарпатье только +13 – +18 градусов.
Температура в крупных городах
- Киев +25 – +27
- Ужгород +15 – +17
- Львов +15 – +17
- Ивано-Франковск +15 – +17
- Тернополь +17 – +19
- Черновцы +15 – +17
- Хмельницкий +21 – +23
- Луцк +21 – +23
- Ровно +21 – +23
- Житомир +25 – +27
- Винница +23 – +25
- Одесса +20 – +22
- Николаев +24 – +26
- Херсон +24 – +26
- Симферополь +24 – +26
- Кропивницкий +25 – +27
- Черкассы +25 – +27
- Чернигов +25 – +27
- Сумы +25 – +27
- Полтава +25 – +27
- Днепр +25 – +27
- Запорожье +24 – +26
- Донецк +25 – +27
- Луганск +26 – +28
- Харьков +25 – +27