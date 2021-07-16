Прогноз погоды на 17 июля: в Украине обещают жару до +35 и грозы
Источник:Укргидрометцентр
В Украине суббота, 17 июля, будет жаркой, температура воздуха прогреется до +35 градусов. Запад и Восток накроют грозы. В то же время жители центральных и южных областей смогут насладиться ясной погодой.
Теплее всего будет в Николаеве, Херсоне и Запорожье. Температура воздуха там прогреется до +35 градусов. Самой "холодный" областью станет Одесская – там прогнозируют +29 градусов.
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Жители Киева в дальнейшем будут страдать от жары. В украинской столице синоптики прогнозируют +34 градуса. В то же время бонусом будет ясное и солнечное небо.
Прогноз синоптика Диденко
Украинский синоптик Наталья Диденко рассказала, что "именно антициклон держит Украину уже длительное время в плену жары, потому что блокирует, закрывает нас от дождевые атмосферные фронты и не дает более свежему воздуху прорваться".
Однако сообразительные циклоны, аж за Скандинавией и над Исландией, и их атмосферные фронты постепенно расшатывают эти слои высокого атмосферного давления, сухого воздуха и сильной жары,
– рассказала синоптикиня.
Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 17 июля
Ужгород – +30 ... +32
Львов – +30 ... +32
Ивано-Франковск – +30 ... +32
Тернополь – +31 ... +33
Черновцы – +31 ... +33
Хмельницкий – +31 ... +33
Луцк – +31 ... +33
Ровно – +31 ... +33
Житомир – +31 ... +33
Винница – +30 ... +32
Одесса – +29 ... +31
Николаев – +33 ... +35
Херсон – +33 ... +35
Симферополь – +32 ... +34
Кропивницкий – +31 ... +33
Черкассы – +30 ... +32
Чернигов – +31 ... +33
Суммы – +30 ... +32
Полтава – +30 ... +32
Днепр – +32 ... +34
Запорожье – +33 ... +35
Донецк – +31 ... +33
Луганск – +31 ... +33
Харьков – +31 ... +33
Киев – +32 ... +34