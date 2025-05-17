Дожди в ряде областей и потепление до +23: прогноз погоды в Украине на 17 мая
Прогноз погоды в Украине на субботу, 17 мая, принесет дожди в ряд областей нашего государства. В некоторых регионах ожидается потепление до +23 градусов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 17 мая
Синоптики рассказали, что 17 мая в Украине будет пасмурно с прояснениями. В большинстве областей ожидают небольшие дожди, днем в южных, центральных, Киевской и Черниговской областях – местами умеренные осадки. В восточных и большинстве западных регионов ночью – без осадков.
Ветер в этот день будет преимущественно северо-западный, на Левобережье – юго-восточный со скоростью 5 – 10 метров в секунду. В то же время днем на Левобережье местами возможны порывы до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью в стране будет колебаться от +6 до +11 градусов, в западных областях от +2 до +7 градусов.
Днем столбики термометра могут подняться в пределах от +11 до +16 градусов, в восточных и юго-восточных регионах – теплее, около +18 – +23 градусов.
В Карпатах ожидаются дождь и мокрый снег, температура в течение суток там будет колебаться от +2 до +7 градусов.
В Киеве днем также прогнозируют умеренные дожди. Температура ночью там опустится до +6 – +8 градусов, а днем будет колебаться в пределах +12 – +14 градусов.
Какая температура по областным центрам
- Киев +12...+14
- Ужгород +12...+14
- Львов +10...+12
- Ивано-Франковск +11...+13
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +10...+12
- Ровно +10...+12
- Житомир +13...+15
- Винница +13...+15
- Одесса +19...+21
- Николаев +19...+21
- Херсон +19...+21
- Симферополь +19...+21
- Кропивницкий +14...+16
- Черкассы +13...+15
- Чернигов +14...+16
- Сумы +15...+17
- Полтава +15...+17
- Днепр +19...+21
- Запорожье +19...+21
- Донецк +19...+21
- Луганск +21...+23
- Харьков +18...+20
Прогноз погоды в Украине на 17 мая / Карта Укргидрометцентра