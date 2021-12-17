Снег, облачно и влажно: прогноз погоды на 18 декабря

Погода в Украине в пятницу, 18 декабря, будет прохладной. Почти на всей территории страны будет облачно. Кое-где ожидают осадки.

В частности, будет снежить в некоторых западных регионах. В Карпатах также предупредили о сходе снежных лавин.

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Погода в регионах Украины 18 декабря

На западе страны будет в среднем днем ​​от -1 до +4 градусов. Ночью температура опустится до -1 и до +2 градусов. Небольшой снег прогнозируют в:

Ивано-Франковской области;

Тернопольщине;

Хмельницкой области;

Житомирщине;

Ровенщине;

Волынской области.

В южных, северных, а также центральных и восточных областях будет ориентировочно аналогичная погода – облачная и прохладная.

Синоптикиня Наталья Диденко написала, что погода будет влажной, облачной, а также с осадками. В частности, будет мокрый снег и дождь.

В Киеве на выходных будет сыро, временами мокрый снег, возможно, с дождем или туманом,

– написала синоптик.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -1 до +1, а днем ​​будет нулевой. В воскресенье, 19 декабря, в столице будет сильный штормовой ветер.

Кроме того, в Карпатах предупредили об опасности схождения снежных лавин. В частности, в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Погода в городах Украины 18 декабря

Ужгород – +2...+4

Львов – 0...+2

Ивано-Франковск – 0...+2

Тернополь – 0...+2

Черновцы – 0...+2

Хмельницкий – -1...+1

Луцк – -1...+1

Ровно – -1...+1

Житомир – -1...+1

Винница – -1...+1

Одесса – +1...+3

Николаев – +1...+3

Херсон – +1...+3

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – 0...+2

Черкассы – -1...+1

Чернигов – -1...+1

Сумы – -1...+1

Полтава – -1...+1

Днепр – +1...+1

Запорожье – +2...+4

Донецк – -1...+1

Луганск – -1...+1

Харьков – -1...+1

Киев – -1...+1



Погода в Украине 18 декабря / данные Укргидрометцентра