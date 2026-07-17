Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на 18 июля.
Какая погода будет в Украине 18 июля?
По словам синоптиков, в большинстве западных областей днем пройдут умеренные, местами значительные дожди, а также грозы. В отдельных районах возможны град и порывы ветра со скоростью 15–20 метров в секунду. В остальных регионах осадков не будет.
Воздушные потоки будут двигаться преимущественно с юго-востока со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Что касается температуры, то ночью она составит 11 – 16, а днем – 22 – 27 градусов.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
На западе и юго-западе будет несколько теплее: ночью 15–20, а днем 26 –31 градус.
Обратите внимание! Специалисты предупредили, что сильные дожди на западе могут привести к затруднениям в работе энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движении транспорта.
Где в Украине пройдут грозы и град / Фото Укргидрометцентра
Температура воздуха в областных центрах
- Киев +24…+26;
- Ужгород +29…+31;
- Львов +26…+28;
- Ивано-Франковск +25…+27;
- Тернополь +27…+29;
- Черновцы +29…+31;
- Хмельницкий +26…+28;
- Луцк +28…+30;
- Ровно +28…+30;
- Житомир +23…+25;
- Винница +24…+26;
- Одесса +23…+25;
- Николаев +24…+26;
- Херсон +24…+26;
- Симферополь +24…+26;
- Кропивницкий +23…+25;
- Черкассы +22…+24;
- Чернигов +24…+26;
- Сумы +20…+22;
- Полтава +22…+24;
- Днепр +20…+22;
- Запорожье +22…+24;
- Донецк +20…+22;
- Луганск +20…+22;
- Харьков +21…+23.
Прогноз погоды на 18 июля / Фото Укргидрометцентра
Напомним, что в конце текущей и в начале следующей недели зона осадков расширится. 19 – 20 июля в Украине, кроме Востока и Юго-Востока, а 21 июля уже в большинстве областей пройдут кратковременные дожди с грозами.