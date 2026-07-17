Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 18 липня.

Яка погода буде в Україні 18 липня?

За словами синоптиків, у більшості західних областей вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі, а також грози. В окремих районах можливі град та шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду. У решті регіонів опадів не буде.

Повітряні потоки рухатимуться переважно із південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Щодо температури, то в нічні години вони становитиме 11 – 16, а вдень 22 – 27 градусів.

На заході і на південному заході буде дещо тепліше: вночі 15 – 20, а вдень 26 – 31 градус.

Зверніть увагу! Фахівці попередили, що сильні дощі на заході можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Де в Україні пройдуть грози і град / Фото Укргідрометцентр

Температура повітря в обласних центрах

Київ +24…+26;

Ужгород +29…+31;

Львів +26…+28;

Івано-Франківськ +25…+27;

Тернопіль +27…+29;

Чернівці +29…+31;

Хмельницький +26…+28;

Луцьк +28…+30;

Рівне +28…+30;

Житомир +23…+25;

Вінниця +24…+26;

Одеса +23…+25;

Миколаїв +24…+26;

Херсон +24…+26;

Сімферополь +24…+26;

Кропивницький +23…+25;

Черкаси +22…+24;

Чернігів +24…+26;

Суми +20…+22;

Полтава +22…+24;

Дніпро +20…+22;

Запоріжжя +22…+24;

Донецьк +20…+22;

Луганськ +20…+22;

Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 18 липня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що наприкінці поточного та на початку наступного тижнів зона опадів розшириться. 19 – 20 липня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, а 21 липня вже у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.