Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 18 липня.

Яка погода буде в Україні 18 липня?

За словами синоптиків, у більшості західних областей вдень пройдуть помірні, місцями значні дощі, а також грози. В окремих районах можливі град та шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду. У решті регіонів опадів не буде.

Повітряні потоки рухатимуться переважно із південно-східного напрямку зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Щодо температури, то в нічні години вони становитиме 11 – 16, а вдень 22 – 27 градусів.

На заході і на південному заході буде дещо тепліше: вночі 15 – 20, а вдень 26 – 31 градус.

Зверніть увагу! Фахівці попередили, що сильні дощі на заході можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Де в Україні пройдуть грози і град / Фото Укргідрометцентр

Температура повітря в обласних центрах

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +29…+31;
  • Львів +26…+28;
  • Івано-Франківськ +25…+27;
  • Тернопіль +27…+29;
  • Чернівці +29…+31;
  • Хмельницький +26…+28;
  • Луцьк +28…+30;
  • Рівне +28…+30;
  • Житомир +23…+25;
  • Вінниця +24…+26;
  • Одеса +23…+25;
  • Миколаїв +24…+26;
  • Херсон +24…+26;
  • Сімферополь +24…+26;
  • Кропивницький +23…+25;
  • Черкаси +22…+24;
  • Чернігів +24…+26;
  • Суми +20…+22;
  • Полтава +22…+24;
  • Дніпро +20…+22;
  • Запоріжжя +22…+24;
  • Донецьк +20…+22;
  • Луганськ +20…+22;
  • Харків +21…+23.

Прогноз погоди на 18 липня / Фото Укргідрометцентр

Нагадаємо, що наприкінці поточного та на початку наступного тижнів зона опадів розшириться. 19 – 20 липня в Україні, крім Сходу та Південного Сходу, а 21 липня вже у більшості областей пройдуть короткочасні дощі з грозами.