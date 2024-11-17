Дожди с мокрым снегом, но относительно тепло: прогноз погоды на 18 ноября

17 ноября 2024, 14:37
Читати новину українською
Автор: Анжелика Байбак

Погода в понедельник, 18 ноября, порадует украинцев теплом. Почти на всей территории Украины будет сухо, лишь местами – кратковременные дожди с мокрым снегом.

Ночью столбики термометров максимум опустятся до -2 градусов, а днем – температура будет достигать +9...+11 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Интересно Когда в Украине ударит мороз до 10 градусов

Какой будет погода 18 ноября

Синоптики предупредили, что в понедельник, 18 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, но днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами – даже с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду. В то же время днем на западе страны местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью на территории страны морозов почти не будет. Только в Черновицкой и Черкасской областях столбики термометров опустятся до -2 градусов. На остальной территории Украины будет до +3 градусов ночью.

Днем погода еще порадует украинцев относительным теплом. Так, температура будет достигать +9 градусов, а на Юге и в Крыму – до +11...+13.

В Карпатах ночью без осадков, а днем – возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью будет достигать -1...-6 градусов мороза, а днем – около 0.

Какая температура будет в городах Украины

  • Киев +6...+8
  • Ужгород +4...+6
  • Львов +4...+6
  • Ивано-Франковск +5...+7
  • Тернополь +5...+7
  • Черновцы +6...+8
  • Хмельницкий +5...+7
  • Луцк +4...+6
  • Ровно +4...+6
  • Житомир +4...+6
  • Винница +6...+8
  • Одесса +8...+10
  • Николаев +8...+10
  • Херсон +9...+11
  • Симферополь +11...+13
  • Кропивницкий +7...+9
  • Черкассы +7...+9
  • Чернигов +5...+7
  • Сумы +5...+7
  • Полтава +6...+8
  • Днепр +6...+8
  • Запорожье +7...+9
  • Донецк +7...+9
  • Луганск +6...+8
  • Харьков +5...+7


Прогноз погоды в Украине на 18 ноября / Карта Укргидрометцентра