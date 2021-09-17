Украину накроют дожди и грозы: прогноз погоды на 18 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 18 сентября, будет дождливой и прохладной. Синоптики прогнозируют осадки практически во всех регионах.
В то же время отмечают, что только в Донецкой и Луганской областях будет светить солнце.
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Погода в Украине 18 сентября
В Западной Украине прогнозируют дождливую погоду. Температура составит + 14 ... +19 градусов. В восточных областях сухо, а также теплее – днем +20...+22 градусов.
Северные регионы попадут под осадки. Отметки на термометрах там покажут + 14...+16 градусов. На Юге тоже дожди, в то же время следует ожидать +20..+23 градусов.
В Киеве 17 сентября также стоит брать с собой зонтик. Днем столбики термометров поднимутся до +17...+19 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +16...+18
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +14...+16
Ровно – +16...+18
Житомир – +16...+18
Винница – +19...+21
Одесса – + 20...+22
Николаев – + 21...+23
Херсон – + 20...+22
Симферополь – + 21...+23
Кропивницкий – +19...+21
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +14...+16
Сумы – +14...+16
Полтава – + 20...+22
Днепр – +17...+19
Запорожье – + 20...+22
Донецк – + 20...+22
Луганск – + 20...+22
Харьков – +16...+18
Киев – +17...+19