Дожди с мокрым снегом, а местами еще до +13: прогноз погоды на 19 ноября
В части Украины во вторник, 19 ноября, прогнозируют дожди с мокрым снегом. Кое-где будет сильный ветер.
Однако в некоторых областях прогнозируется еще до 13 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 19 ноября
Во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.
В западных, ночью и в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом,
– говорят в Укргидрометцентре.
На остальной территории в этот день будет без осадков.
Ветер прогнозируется юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах – местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью столбики термометра будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.
Днем ожидается 3 – 8 градусов тепла, в южной части – даже до 13.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +5..+7
- Ужгород +5..+7
- Львов +5...+7
- Ивано-Франковск +6...+8
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +7...+9
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +4...+6
- Ровно +5...+7
- Житомир +5...+7
- Винница +7...+9
- Одесса +10...+12
- Николаев +9...+11
- Херсон +10...+12
- Симферополь +10...+12
- Кропивницкий +6...+8
- Черкассы +6...+8
- Чернигов +4...+6
- Сумы +3...+5
- Полтава +5...+7
- Днепр +7...+9
- Запорожье +10...+12
- Донецк +7...+9
- Луганск +7...+9
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / Карта Укргидрометцентра