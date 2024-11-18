Дожди с мокрым снегом, а местами еще до +13: прогноз погоды на 19 ноября

В части Украины во вторник, 19 ноября, прогнозируют дожди с мокрым снегом. Кое-где будет сильный ветер.

Однако в некоторых областях прогнозируется еще до 13 градусов тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 19 ноября

Во вторник синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В западных, ночью и в северных областях небольшой дождь с мокрым снегом,

– говорят в Укргидрометцентре.

На остальной территории в этот день будет без осадков.

Ветер прогнозируется юго-западный, 7 – 12 метров в секунду, а в Карпатах – местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью столбики термометра будут показывать от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза.

Днем ожидается 3 – 8 градусов тепла, в южной части – даже до 13.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +5..+7

Ужгород +5..+7

Львов +5...+7

Ивано-Франковск +6...+8

Тернополь +5...+7

Черновцы +7...+9

Хмельницкий +5...+7

Луцк +4...+6

Ровно +5...+7

Житомир +5...+7

Винница +7...+9

Одесса +10...+12

Николаев +9...+11

Херсон +10...+12

Симферополь +10...+12

Кропивницкий +6...+8

Черкассы +6...+8

Чернигов +4...+6

Сумы +3...+5

Полтава +5...+7

Днепр +7...+9

Запорожье +10...+12

Донецк +7...+9

Луганск +7...+9

Харьков +5...+7

Прогноз погоды в Украине на 19 ноября / Карта Укргидрометцентра