В Украину идет похолодание, часть областей – в плену непогоды: прогноз погоды на 19 октября

Погода в Украине во вторник, 19 октября, будет прохладной и пасмурной. Солнце лишь изредка появляться из-за туч, а на востоке нашей страны прогнозируют дожди.

Теплее всего будет на юге Украины и в Ужгороде. Там столбики термометров покажут максимально +12... +14 градусов.

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Прогноз погоды от Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

Синоптик рассказала, что неделя в Украине обещает градусные качели. Перед обещанным потеплением столбики термометров поползут вниз. Ночью стоит ожидать небольших "минусов". Но уже с 20 октября в большинстве областей потеплеет. Максимальная температура, которую прогнозируют синоптики, составит +15... +18 градусов.

В Киеве 19 октября осадков не будет. Как отметила Наталья Диденко, в течение вторника будет холодно, +8... +9 градусов.

Неделя будет интересной, но прогнозируемой, не мерзнете, ​​утепляйте себя, кормите придомовых кошек и собак, сохраните остатки урожая, защитите цветы, не забывайте выключать обогреватель, когда идете на работу,

– призвала синоптик.

Прогноз погоды Укргидрометцентра

На Западной Украине облачная погода продержится весь день. Местами возможен мелкий дождь, который начнется во второй половине дня. Воздух там прогреется до +10... +12 градусов. Зато почти все восточные области будут в плену дождей. Столбики термометров также покажут +10... +12 градусов.

Прохладнее всего будет на севере. Там в середине дня небо затянется облаками, а погода будет пасмурной до самого вечера. В то же время осадков не прогнозируют, +9... +11 градусов. Днем в южных регионах ожидается снег. Несмотря на это, утро и вечер обещают быть ясными. Температура воздуха максимально прогреется до +12... +14 градусов.

В Киеве на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет мрачный вечер. Осадков не будет, +9... +11 градусов.

Погода в городах Украины 19 октября

Ужгород – +11... +13

Львов – +10... +12

Тернополь – +10 .. +12

Черновцы – +10... +12

Хмельницкий – +10... +12

Луцк – +10... +12

Ровно – +9... +11

Житомир – +10... +12

Винница – +10... +12

Одесса – +12... +14

Николаев – +11... +13

Херсон – +11... +13

Симферополь – +11... +13

Кропивницкий – +10... +12

Черкассы – +10... +12

Чернигов – +9... +11

Сумы – +10... +12

Полтава – +10... +12

Днепр – +11... +13

Запорожье – +10... +12

Донецк – +11... +13

Луганск – +10... +12

Харьков – +10... +12

Киев – +9... +11



Погода в Украине на 19 октября / Карта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Неделя в Украине обещает градусные качели. Сначала столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем ​​не выше +7... +12 градусов, а ночью до небольших "минусов".

Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до +15... +18 градусов! Но уже 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, начнет заходить настоящий холодный воздух, который со следующей недели будет просто взывать к совести коммунальщиков и городских служб)

В Киеве завтра – без осадков, разве что ближайшей ночью останется немного влажного атмосферного фронта. В течение дня вторника будет холодно, +8... +9 градусов.

В середине этой недели столице приснится лето – ожидается потепление до +14... +18 градусов! А уже выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, холодный тяжелый воздух разбудит нас от сладких теплых снов – начнется существенное похолодание.

Неделя будет интересной, но прогнозируемой, не мерзнете, ​​утепляйте себя, кормите придомовых кошек и собак, сохраните остатки урожая, защитите цветы, не забывайте выключать обогреватель, когда идете на работу.

И можно завтра помыть машину – дождей пока не видно)