Где будут дожди, а в каких областях заморозки до -5 градусов: погода на 19 октября

Погода в субботу, 19 октября, в Украине будет прохладной. Сильные заморозки еще задержатся. Кое-где будет идти дождь.

В каких областях будет до -5 градусов, а где пройдут дожди, спрогнозировали синоптики Укргидрометцентра.

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Погода на 19 октября

В пятницу в Украине будет переменная облачность. В целом без осадков.

Лишь в юго-восточной части небольшой дождь,

– отметили синоптики.

Добавили, ночью и утром в западных, Житомирской и Винницкой областях местами туман. Ветер северо-восточный, на Западе юго-восточный, 5 – 10 метров на секунду.

Ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской областях сильные заморозки в воздухе 0 – -5 градусов,

– предупредили в Укргидрометцентре.

Между тем в Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях заморозки на поверхности почвы 0 – -3 градуса. На остальной территории Украины +1 – +6 градусов.

Кстати, днем в Украине +7 – +12. Теплее только на Закарпатье, в частности, +11 – +16 градусов.

Прогноз погоды на 19 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах