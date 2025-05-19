Грозы, умеренные дожди и порывы ветра в ряде областей: погода в Украине на 19 мая
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 19 мая, обещает принести грозы и порывы ветров в ряд областей. Синоптики также предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 18 мая
В Украине в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, на Закарпатье и Прикарпатье – более интенсивные осадки.
Днем будет дождливо почти по всей территории страны – дожди будут умеренными. В южных, центральных, восточных областях, а также на Черниговщине и Сумщине возможны грозы.
Ветер преимущественно юго-западный и западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду. Днем в юго-восточной части страны возможны порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +7 – +12 градусов на юге и востоке страны, днем там будет – +15 – +20 градусов. На остальной территории ночью +4 – +9 градусов, днем – +12 – +17 градусов. На Закарпатье и Прикарпатье будет прохладнее – +8 – +13 градусов.
В Карпатах также прогнозируют умеренный, местами значительный мокрый снег и дождь. Температура в течение суток в горных регионах будет колебаться от 0 до +5 градусов.
В Киеве 18 мая также прогнозируют умеренный дождь днем и небольшой ночью. Температура ночью опустится до +7 – +9 градусов, а днем составит около +15 градусов.
Какие опасные метеорологические явления прогнозируют синоптики
В Укргидрометцентре также сообщили, что 19 мая днем в южных, восточных, центральных, Черниговской и Сумской областях грозы, в юго-восточной части страны ожидаются порывы ветра до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого в ряде регионов объявили І уровень опасности, желтый.
Где объявили І уровень опасности, желтый в Украине / Карта Укргидрометцентр
Синоптики отмечают, что погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Какая температура по областным центрам
- Киев +14...+16
- Ужгород +10...+12
- Львов +11...+13
- Ивано-Франковск +9...+11
- Тернополь +10...+12
- Черновцы +11...+13
- Хмельницкий +11...+13
- Луцк +11...+13
- Ровно +11...+13
- Житомир +14...+16
- Винница +13...+15
- Одесса +19...+21
- Николаев +18...+20
- Херсон +17...+19
- Симферополь +17...+19
- Кропивницкий +15...+17
- Черкассы +14...+16
- Чернигов +14...+16
- Сумы +14...+16
- Полтава +15...+17
- Днепр +17...+19
- Запорожье +17...+19
- Донецк +17...+19
- Луганск +18...+20
- Харьков +17...+19