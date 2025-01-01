Туман, дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 2 января
Погода в четверг, 2 января, в Украине будет облачной с прояснениями. На большинстве территорий осадков не прогнозируют, однако для части областей обещают незначительные дожди.
Также синоптики предостерегают о сильных порывах ветра, из-за этого объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Будет ли в Украине снежная зима
Какой будет погода в Украине 2 января
По данным Укргидрометцентра, погода в Украине будет без осадков, только в западных областях днем местами ожидается небольшой дождь. В то же время в южной части ночью и утром местами может наблюдаться туман.
Ветер будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Более того, в большинстве западных и Винницкой областях синоптики прогнозируют порывы от 15 до 20 метров в секунду, в Карпатах будет от 25 до 30 метров в секунду.
Обратите внимание! Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Температурные показатели ночью будут колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 5 до 10 градусов тепла. На территории оккупированного Крыма ожидают до 13 градусов тепла.
Какая будет температура в областных центрах
- Киев +7...+9;
- Ужгород +3...+5;
- Львов +6...+8;
- Ивано-Франковск +7...+9;
- Тернополь +7...+9;
- Черновцы +8...+10;
- Хмельницкий +7...+9;
- Луцк +5...+7;
- Ровно +6...+8;
- Житомир +7...+9;
- Винница +8...+10;
- Одесса +7...+9;
- Николаев +7...+9;
- Херсон +8...+10;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +7...+9;
- Черкассы +7...+9;
- Чернигов +7...+9;
- Сумы +5...+7;
- Полтава +5...+7;
- Днепр +5...+7;
- Запорожье +8...+10;
- Донецк +6...+8;
- Луганск +5...+7;
- Харьков +5...+7.
Прогноз погоды на 2 января 2025 года / Фото Укргидрометцентра