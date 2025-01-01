Туман, дожди и сильные порывы ветра: прогноз погоды в Украине на 2 января

Погода в четверг, 2 января, в Украине будет облачной с прояснениями. На большинстве территорий осадков не прогнозируют, однако для части областей обещают незначительные дожди.

Также синоптики предостерегают о сильных порывах ветра, из-за этого объявили I уровень опасности, желтый. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

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Какой будет погода в Украине 2 января

По данным Укргидрометцентра, погода в Украине будет без осадков, только в западных областях днем местами ожидается небольшой дождь. В то же время в южной части ночью и утром местами может наблюдаться туман.

Ветер будет двигаться в юго-западном направлении со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. Более того, в большинстве западных и Винницкой областях синоптики прогнозируют порывы от 15 до 20 метров в секунду, в Карпатах будет от 25 до 30 метров в секунду.

Обратите внимание! Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Температурные показатели ночью будут колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем столбики термометров будут показывать от 5 до 10 градусов тепла. На территории оккупированного Крыма ожидают до 13 градусов тепла.

Какая будет температура в областных центрах

Киев +7...+9;

Ужгород +3...+5;

Львов +6...+8;

Ивано-Франковск +7...+9;

Тернополь +7...+9;

Черновцы +8...+10;

Хмельницкий +7...+9;

Луцк +5...+7;

Ровно +6...+8;

Житомир +7...+9;

Винница +8...+10;

Одесса +7...+9;

Николаев +7...+9;

Херсон +8...+10;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +7...+9;

Черкассы +7...+9;

Чернигов +7...+9;

Сумы +5...+7;

Полтава +5...+7;

Днепр +5...+7;

Запорожье +8...+10;

Донецк +6...+8;

Луганск +5...+7;

Харьков +5...+7.



Прогноз погоды на 2 января 2025 года / Фото Укргидрометцентра