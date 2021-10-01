Ночные заморозки и до +17 градусов днем: прогноз погоды на 2 октября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в субботу, 2 октября, будет теплой и солнечной. Воздух днем прогреется в среднем до +14... +16 градусов, хотя ночью возможны заморозки. Дожди ожидают только в Волынской и Ровненской областях.
По всей стране 2 октября будет царить теплая осенняя погода, которая будет радовать солнцем и отсутствием осадков.
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Погода в регионах
Солнечный день синоптики прогнозируют во всех областях, кроме Волынской и Ровненской, там местами будет идти дождь.
Столбики термометров днем в большинстве регионов достигнут +14... +16 градусов, теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и Одесской области – +15... +17 градусов. По словам синоптика Натальи Диденко, ночью возможны заморозки – и не только на почве, но и в воздухе, однако они обойдут Запад и прибрежные районы.
Немного дискомфорта также придаст сильный ветер в западных областях, в Крыму, Приазовье и Луганской области.
В Киеве ожидают сухой и солнечный день, температура воздуха будет достигать +14... +16 градусов, ночью возможны заморозки.
Погода в городах Украины 2 октября
Ужгород – +15... +17
Львов – +15... +17
Ивано-Франковск – +14... +16
Тернополь – +14... +16
Черновцы – +14... +16
Хмельницкий – +13... +15
Луцк – +14... +16
Ровно – +14... +16
Житомир – +13... +15
Винница – +14... +16
Одесса – +15... +17
Николаев – +14... +16
Херсон – +14... +16
Симферополь – +13... +15
Кропивницкий – +13... +15
Черкассы – +13... +15
Чернигов – +13... +15
Сумы – +13... +15
Полтава – +13... +15
Днепр – +14... +16
Запорожье – +14... +16
Донецк – +14... +16
Луганск – +13... +15
Харьков – +13... +15
Киев – +14... +16
Прогноз погоды на 2 октября / Карта Укргидрометцентра
Отрывок из сообщения Натальи Диденко:
На завтра ситуация в Украине выглядит так.
Смотрим вместе на прогностическую карту облачности в Европе.
У нас облачность – над западной частью, а, следовательно, и заморозки там наименее вероятны.
Моря, которые украинские, еще теплые после лета.
Они медленно охлаждаются, поэтому прибрежные районы также будут избегать заморозков.
Большая часть Украины все же будет подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе.
Берегите, спасайте, что можете.
Что днем?
Дебютными октябрьским можно прекрасно гулять и работать на свежем воздухе – максимально ожидается +11 +16 градусов, а в западных областях +14 +18 градусов.
И к этим, в общем дружественным градусам, присоединится повышенное атмосферное давление, сухая погода, солнце и роскошные утренние туманы (не путать с дымом бессовестных поджигателей.
Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и Луганской области.
Киевляне! В субботу-воскресенье дождя не будет.
Днем предусматриваются милые +15 градусов. Ночью будет не так симпатично, будут кусаться +1 +4 градуса и еще заморозки.