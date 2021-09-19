Почти всю территорию Украины накроет холод и ливни: прогноз погоды на 20 сентября
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в понедельник, 20 сентября, будет по-осеннему дождливой и прохладной. Наименьшая температура будет на Западной Украине. Там синоптики прогнозируют ливни и только +9...+11 градусов.
Почти все области Украины будет заливать дождь. Ветер в большинстве регионов будет холодный, 5 – 10 метров за секунду.
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Небо на Западной Украине весь день будет в плену облаков. Несколько раз в день будет падать дождь, а температура воздуха опустится до +9...+11 градусов. В восточных регионах также будет облачно, местами ожидают небольшой дождь. Воздух прогреется до +17...+19 градусов.
На Севере будет значительно прохладнее – +10...+12 градусов. Дождь, который начнется утром, продлится почти весь день, поэтому не забудьте зонтики. Только в южных регионах будет солнечно и сухо. Столбики термометров там покажут +17...+19 градусов.
В Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром и днем ожидается мелкий дождь, который должен закончиться ближе к вечеру. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +10...+12
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +10...+12
Черновцы – +11...+13
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +11...+13
Чернигов – +10...+12
Сумы – +10...+12
Полтава – +11...+13
Днепр – +13...+15
Запорожье – +18...+20
Донецк – +16...+18
Луганск – +17...+19
Харьков – +16...+18
Киев – +11...+13