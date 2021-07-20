Прогноз погоды на 21 июля: дожди немного освежат Украину
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в среду, 21 июля, будет пасмурной и дождливой. Жара наконец отступит на западе, севере и в центре нашей страны. Зато в восточных и южных регионах будет до +34 градусов.
В то же время наименьшую температуру столбики термометров покажут на Западной Украине. Там 21 июля будет +21...+23 градуса.
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С самого утра на западе Украины небо будет в плену облаков. Мелкий дождь, что падал ночью, не отступит до вечера. Синоптики прогнозируют грозы. Температура воздуха составит +21...+23 градуса. На востоке Украины также будет дождливо, однако столбики термометров там покажут +32...+34 градуса.
На юге ожидается облачная погода. Синоптики не исключают град с грозой, а также шквальные порывы ветра до 24 метров в секунду. Воздух максимально прогреется до +32...+34 градусов. Жителям Северной Украины также следует готовиться к грозе и ливню. Температура воздуха составит +21...+23 градуса.
В Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Утром ожидается сильный дождь, который во второй половине дня сменится дождем с грозами. Термометры покажут +21...+23 градуса.
Прогноз погоды в городах Украины на 21 июля
Ужгород – +22...+24
Львов – +23...+25
Ивано-Франковск – +21...+23
Тернополь – +21...+23
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +22...+24
Ровно – +22...+24
Житомир – +21...+23
Винница – +21...+23
Одесса – +28...+30
Николаев – +28...+30
Херсон – +32...+34
Симферополь – +30...+32
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +22...+24
Чернигов – +21...+23
Сумы – +22...+24
Полтава – +23...+25
Днепр – +29...+31
Запорожье – +31...+33
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +21...+23