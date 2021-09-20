На западе наконец солнечно, дожди переместились на восток: прогноз погоды на 21 сентября

Погода в Украине во вторник, 21 сентября, будет солнечной и сухой в большинстве областей Украины. В плену непогоды окажутся восточные и часть северных регионов.

В целом воздух во всей стране станет прохладнее. Наименьшую температуру зафиксируют термометры в северо-западных областях – лишь +7...+9 градусов.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Облачная погода продержится на Западной Украине целый день. Однако осадков облака не принесут. Воздух там прогреется до +8...+10 градусов. Теплее всего будет в Ужгороде – +12...+14 градусов. На востоке солнце будет редко появляться из-за туч. Дождь следует ожидать во второй половине дня. Столбики термометров покажут +12...+14, только на Луганщине будет +15...+17 градусов.

На севере в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью, утром и вечером ожидается мелкий дождь +8...+10 градусов. В южных регионах будет немного теплее – +15...+17 градусов. В то же время небо весь день будет в облаках. Осадков синоптики не прогнозируют.

В Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночной дождь закончится еще до прихода утра. День пройдет без осадков, а вечером дождь начнется снова. Воздух прогреется до +7...+9 градусов.

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Прогноз погоды Натальи Диденко

Источник: фейсбук Натальи Диденко

По прогнозу синоптика, в Украине на протяжении 21 сентября будет доминировать холод. Температура воздуха в большинстве областей составит максимально только +7...+12 градусов. Немного теплее будет:

на юге,

в Луганской области,

в Донецкой области

в Днепре.

Холодные ощущение будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами! Стареющий циклон еще будет посылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области,

– рассказала Наталья Диденко.

Она добавила, что на остальной территории Украины, а это Юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +7...+9

Винница – +8...+10

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Суммы – +8...+10

Полтава – +9...+11

Днепр – +11...+13

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +15...+17

Харьков – +12...+14

Киев – +7...+9



Прогноз погоды на 21 сентября / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

Полный текст публикации Натальи Диденко:

Холод в Украине завтра будет доминировать. Температура воздуха 21 сентября в большинстве областей составит максимально только +7...+12 градусов.

Немного теплее – на Юге, Луганской, Донецкой областях, в Днепре с районами, +12...+18 градусов. Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами, осторожно под деревьями и билбордами!

Стареющий циклон еще будет осылать дожди на головы жителей северных областей, центральных и Харьковской области. На остальной территории Украины, а это юг, Луганская и Донецкая области, существенные осадки маловероятны.