Прогноз погоды на 22 августа: в Украине будет тепло и солнечно

Погода в Украине в воскресенье, 22 августа, будет теплой, но не жаркой. Максимальная температура воздуха будет достигать + 27 градусов.

Свежее всего будет в западных областях. Там прогнозируют + 23...+26 градусов. Солнце на небе время от времени будет заходить за облака.

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На градус больше воздух прогреется на востоке и юге – до 26+...+27 градусов. Ветер по всей Украине будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду. Укргидрометцентр осадков не прогнозирует.

В Киеве будет солнечно и сухо. Столбики термометров будут на уровне +24...+26 градусов.

Синоптики предупреждают о дождях

Наталья Диденко рассказала, что осадки и в воскресенье маловероятны. Однако в западных областях возможны локальные грозовые дожди.

Воздух будет не жгучим, а приятным и пушистым, как кошачий живот,

– поделилась Диденко.

Полный текст публикации Натальи Диденко в фейсбуке:

Воскресенье в Украине ожидается теплым и солнечным. Воздух будет не жгучим, а приятным и пушистым, как кошачий живот.

В течение дня ожидается + 22...+ 27 градусов, разве что на Востоке и юге до +28 градусов.

Дожди 22 августа маловероятны, будет преобладать сухая погода, лишь в западных областях возможны локальные грозовые дожди.

В Киеве завтра будет сухо солнечно и тепло, +23....+24 градуса.

На День флага температура воздуха существенно не изменится. 23-го августа в западной части станет больше дождей.

24-го августа, на День Независимости, дожди и грозы возможны периодически в западных и северных областях Украины и в Винницкой области. Остальная территория будет принадлежать сухой погоде.

На Западе температура воздуха будет невысокой, +17+22 градуса, значительная часть территории Украины будет греться в +25+29 градусах.

Выходные эти – длинные, особенные. Пусть они станут для нас с наилучшими впечатлениями.

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Прогноз погоды в городах Украины 22 августа

Ужгород – + 24...+26

Львов – + 23...+25

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – + 24...+26

Черновцы – + 24...+26

Хмельницкий – + 24...+26

Луцк – + 23...+25

Ровно – + 24...+26

Житомир – +24...+26

Винница – + 24...+26

Одесса – + 25...+27

Николаев – + 25...+27

Херсон – + 25...+27

Симферополь – + 25...+27

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – + 25...+27

Чернигов – + 25...+27

Сумы – + 24...+26

Полтава – + 25...+27

Днепр – + 25...+27

Запорожье – + 25...+27

Донецк – + 25...+27

Луганск – + 25...+27

Харьков – + 25...+27

Киев – + 24...+26



Прогноз погоды на 22 августа / Карта Укргидрометцентра