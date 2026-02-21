Последний рывок лютой зимы с -18: прогноз погоды на 22 февраля
Зима постепенно покидает Украину. Впрочем, в одной части страны в воскресенье, 22 февраля, еще сохранятся ночные морозы до -18.
А на небе в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какой будет погода 22 февраля?
Синоптики прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью и на юге Одесской области небольшой снег, днем с дождем.
На остальной территории будет без осадков.
На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица,
– отмечают в Укргидрометцентре.
Ветер в этот день будет юго-западный, а на юге и востоке страны – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
В то же время в Карпатах днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночная температура в большинстве областей составит -10 – -15, а на северо-востоке страны до -18. Днем будет от -3 до +2.
В то же время в западных и южных областях ночью прогнозируют -1 – -6, днем +1 – +6.
Теплее всего будет в Крыму, дневная ночная температура составит 0 – +5, а дневная +3 – +8.
Погода в областных центрах
- Киев -1...+1
- Ужгород +3...+5
- Львов +3...+5
- Ивано-Франковск +3...+5
- Тернополь +3...+5
- Черновцы +3...+5
- Хмельницкий +1...+3
- Луцк +3...+5
- Ровно +3...+5
- Житомир +1...+3
- Винница +1...+3
- Одесса +1...+3
- Николаев +3...+5
- Херсон +3...+5
- Симферополь +5...+7
- Кропивницкий -1...+1
- Черкассы -1...+1
- Чернигов -3...-1
- Сумы -1...+1
- Полтава -1...+1
- Днепр -1...+1
- Запорожье +3....+5
- Донецк 0...+2
- Луганск -3...-1
- Харьков -1...+1
Погода в Украине: последние новости
Зимняя погода будет сохраняться на территории Украины как минимум до конца февраля. Температура на протяжении всего последнего зимнего месяца будет колебаться, а осадки разного типа будут периодическими.
Впрочем, местами из-за плюсовой температуры в ближайшие дни возможны подтопленияя. В частности, оранжевый уровень опасности объявили в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях, на Волыни и Полесье.