Речь идет о 7 областях. Об этом сообщили ГСЧС.
В каких областях Украины возможны наводнения?
Оранжевый уровень опасности объявили в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях, на Волыни и Полесье.
Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.
Из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Подтопить может сельхозугодья, хозяйственные объекты, а также линии связи и электрификации в приречных зонах.
Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101,
– предостерегли в ГСЧС.
В ближайшие дни по Украине ударят новые морозы
21 – 22 февраля антициклон из Скандинавии вызовет сильные морозы, с температурой от 13 до 18 градусов мороза ночью. В дневные часы столбики термометров покажут от 3 до 8 градусов мороза.
Только на Закарпатье, в южных и юго-восточных областях будет менее холодно. Днем температура будет плюсовой.