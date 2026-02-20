Речь идет о 7 областях. Об этом сообщили ГСЧС.

В каких областях Украины возможны наводнения?

Оранжевый уровень опасности объявили в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях, на Волыни и Полесье.

Повышение уровня воды прогнозируют на реках Савранка, Кодыма, Большая Высь, Черный Ташлык, Мертвовод, Ингул, Южный Буг (участок Александровка – Николаев), Уды, Лопань, Мерло, Северский Донец (посты Змиев и Изюм) и суббассейне Припяти.

Из-за оттепели и осадков ожидается ослабление льда и подъем воды. Подтопить может сельхозугодья, хозяйственные объекты, а также линии связи и электрификации в приречных зонах.

Призываем жителей прибрежных зон быть бдительными и учитывать эту информацию при планировании хозяйственной деятельности. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101,

– предостерегли в ГСЧС.

