Йдеться про 7 областей. Про це повідіомили ДСНС.

У яких областях України можливі повені?

Помаранчевий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Черкаській областях, на Волині та Поліссі.

Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) і ссуббасейні Прип’яті.

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Підтопити може сільгоспугіддя, господарські об'єкти, а також лінії зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.

Закликаємо жителів прибережних зон бути пильними та враховувати цю інформацію при плануванні господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте 101,

– застерегли у ДСНС.

