А на небе в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также "Курс на весну взят": когда в Украину придет новая волна тепла

Какой будет погода 22 февраля?

Синоптики прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью и на юге Одесской области небольшой снег, днем с дождем.

На остальной территории будет без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица,
– отмечают в Укргидрометцентре.

Ветер в этот день будет юго-западный, а на юге и востоке страны – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В то же время в Карпатах днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура в большинстве областей составит -10 – -15, а на северо-востоке страны до -18. Днем будет от -3 до +2.

В то же время в западных и южных областях ночью прогнозируют -1 – -6, днем +1 – +6.

Теплее всего будет в Крыму, дневная ночная температура составит 0 – +5, а дневная +3 – +8.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай какой будет погода именно в твоем городе в новом сервисе 24 Канала.

Погода в областных центрах

  • Киев -1...+1
  • Ужгород +3...+5
  • Львов +3...+5
  • Ивано-Франковск +3...+5
  • Тернополь +3...+5
  • Черновцы +3...+5
  • Хмельницкий +1...+3
  • Луцк +3...+5
  • Ровно +3...+5
  • Житомир +1...+3
  • Винница +1...+3
  • Одесса +1...+3
  • Николаев +3...+5
  • Херсон +3...+5
  • Симферополь +5...+7
  • Кропивницкий -1...+1
  • Черкассы -1...+1
  • Чернигов -3...-1
  • Сумы -1...+1
  • Полтава -1...+1
  • Днепр -1...+1
  • Запорожье +3....+5
  • Донецк 0...+2
  • Луганск -3...-1
  • Харьков -1...+1

Погода 22 февраля

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / Укргидрометцентр

Погода в Украине: последние новости

  • Зимняя погода будет сохраняться на территории Украины как минимум до конца февраля. Температура на протяжении всего последнего зимнего месяца будет колебаться, а осадки разного типа будут периодическими.

  • Впрочем, местами из-за плюсовой температуры в ближайшие дни возможны подтопленияя. В частности, оранжевый уровень опасности объявили в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Черкасской областях, на Волыни и Полесье.