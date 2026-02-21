А на небе в этот день будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какой будет погода 22 февраля?

Синоптики прогнозируют в западных, Житомирской, Винницкой областях, ночью и на юге Одесской области небольшой снег, днем с дождем.

На остальной территории будет без осадков.

На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица,

– отмечают в Укргидрометцентре.

Ветер в этот день будет юго-западный, а на юге и востоке страны – северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

В то же время в Карпатах днем местами будут порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночная температура в большинстве областей составит -10 – -15, а на северо-востоке страны до -18. Днем будет от -3 до +2.

В то же время в западных и южных областях ночью прогнозируют -1 – -6, днем +1 – +6.

Теплее всего будет в Крыму, дневная ночная температура составит 0 – +5, а дневная +3 – +8.

Погода в областных центрах

Киев -1...+1

Ужгород +3...+5

Львов +3...+5

Ивано-Франковск +3...+5

Тернополь +3...+5

Черновцы +3...+5

Хмельницкий +1...+3

Луцк +3...+5

Ровно +3...+5

Житомир +1...+3

Винница +1...+3

Одесса +1...+3

Николаев +3...+5

Херсон +3...+5

Симферополь +5...+7

Кропивницкий -1...+1

Черкассы -1...+1

Чернигов -3...-1

Сумы -1...+1

Полтава -1...+1

Днепр -1...+1

Запорожье +3....+5

Донецк 0...+2

Луганск -3...-1

Харьков -1...+1

Прогноз погоды в Украине на 22 февраля / Укргидрометцентр

