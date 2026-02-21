А на небі цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 22 лютого?

Синоптики прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем.

На решті території буде без опадів.

На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця,

– наголошують в Укргідрометцентрі.

Вітер цього дня буде південно-західний, а на півдні та сході країни – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Водночас у Карпатах вдень місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Нічна температура у більшості областей становитиме -10 – -15, а на північному сході країни до -18. Вдень буде від -3 до +2.

Водночас у західних та південних областях вночі прогнозують -1 – -6, вдень +1 – +6.

Найтепліше буде у Криму, денна нічна температура становитиме 0 – +5, а денна +3 – +8.

Погода в обласних центрах

Київ -1…+1

Ужгород +3…+5

Львів +3…+5

Івано-Франківськ +3…+5

Тернопіль +3…+5

Чернівці +3…+5

Хмельницький +1…+3

Луцьк +3…+5

Рівне +3…+5

Житомир +1…+3

Вінниця +1…+3

Одеса +1…+3

Миколаїв +3…+5

Херсон +3…+5

Сімферополь +5...+7

Кропивницький -1…+1

Черкаси -1…+1

Чернігів -3...-1

Суми -1…+1

Полтава -1…+1

Дніпро -1…+1

Запоріжжя +3…+5

Донецьк 0…+2

Луганськ -3…-1

Харків -1…+1

Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / Укргідрометцентр

