А на небі цього дня буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Дивіться також "Курс на весну взято": коли в Україну прийде нова хвиля тепла
Якою буде погода 22 лютого?
Синоптики прогнозують у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вночі і на півдні Одещини невеликий сніг, вдень з дощем.
На решті території буде без опадів.
На дорогах країни, крім південного сходу, місцями ожеледиця,
– наголошують в Укргідрометцентрі.
Вітер цього дня буде південно-західний, а на півдні та сході країни – північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Водночас у Карпатах вдень місцями будуть пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Нічна температура у більшості областей становитиме -10 – -15, а на північному сході країни до -18. Вдень буде від -3 до +2.
Водночас у західних та південних областях вночі прогнозують -1 – -6, вдень +1 – +6.
Найтепліше буде у Криму, денна нічна температура становитиме 0 – +5, а денна +3 – +8.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Погода в обласних центрах
Київ -1…+1
Ужгород +3…+5
Львів +3…+5
Івано-Франківськ +3…+5
Тернопіль +3…+5
Чернівці +3…+5
Хмельницький +1…+3
Луцьк +3…+5
Рівне +3…+5
Житомир +1…+3
Вінниця +1…+3
Одеса +1…+3
Миколаїв +3…+5
Херсон +3…+5
Сімферополь +5...+7
Кропивницький -1…+1
Черкаси -1…+1
Чернігів -3...-1
Суми -1…+1
Полтава -1…+1
Дніпро -1…+1
Запоріжжя +3…+5
Донецьк 0…+2
Луганськ -3…-1
Харків -1…+1
Прогноз погоди в Україні на 22 лютого / Укргідрометцентр
Погода в Україні: останні новини
Зимова погода зберігатиметься на території України щонайменше до кінця лютого. Температура впродовж усього останнього зимового місяця коливатиметься, а опади різного типу будуть періодичними.
Втім, подекуди через плюсову температуру найближчими днями можливі підтоплення. Зокрема, помаранчевий рівень небезпеки оголосили у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській, Черкаській областях, на Волині та Поліссі.