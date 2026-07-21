Также в этот день ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода 22 июля?

На высотах на большую часть территории Украины будет поступать прохладный воздух с северо-запада. Это определит соответствующую погоду.

Самую теплую погоду прогнозируют на юге и востоке страны.

Температура ночью опустится до +10 – +15, а днем +21 – +26. В южной части и восточных областях ночью прогнозируют +14 – +19, а днем +24 – +29.

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Ветер будет западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Кроме того, как сообщили синоптики, в зоне влияния атмосферного фронта ночью на востоке страны, днем в юго-западной части местами ожидается кратковременный дождь, гроза, а в Одесской области – сильный дождь, в отдельных районах град и шквал со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

На остальной территории осадков не ожидается.

Какая будет температура воздуха в областных центрах?

  • Киев +21…+23
  • Ужгород +22…+24
  • Львов +19…+21
  • Ивано-Франковск +18…+20
  • Тернополь +18…+20
  • Черновцы +20…+22
  • Хмельницкий +18…+20
  • Луцк +18…+20
  • Ровно +18…+20
  • Житомир +18…+20
  • Винница +18…+20
  • Одесса +24…+26
  • Николаев +26…+28
  • Херсон +26…+28
  • Симферополь +27…+29
  • Кропивницкий +24…+26
  • Черкассы +24…+26
  • Чернигов +20…+22
  • Сумы +22…+24
  • Полтава +23…+25
  • Днепр +24…+26
  • Запорожье +26…+28
  • Донецк +26…+28
  • Луганск +27…+29
  • Харьков +23…+25

Погода на 22 июля

Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в сети снова пишут о новой волне жары в Европе. Но она пока не представляет угрозы для Украины. У нас в течение ближайших 5 суток, напротив, ожидается понижение температуры воздуха, рассказал синоптик Иван Семилит.