Также в этот день ожидается переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая будет погода 22 июля?

На высотах на большую часть территории Украины будет поступать прохладный воздух с северо-запада. Это определит соответствующую погоду.

Самую теплую погоду прогнозируют на юге и востоке страны.

Температура ночью опустится до +10 – +15, а днем +21 – +26. В южной части и восточных областях ночью прогнозируют +14 – +19, а днем +24 – +29.

Ветер будет западный, северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Кроме того, как сообщили синоптики, в зоне влияния атмосферного фронта ночью на востоке страны, днем в юго-западной части местами ожидается кратковременный дождь, гроза, а в Одесской области – сильный дождь, в отдельных районах град и шквал со скоростью 15 – 20 метров в секунду.

На остальной территории осадков не ожидается.

Какая будет температура воздуха в областных центрах?

Киев +21…+23

Ужгород +22…+24

Львов +19…+21

Ивано-Франковск +18…+20

Тернополь +18…+20

Черновцы +20…+22

Хмельницкий +18…+20

Луцк +18…+20

Ровно +18…+20

Житомир +18…+20

Винница +18…+20

Одесса +24…+26

Николаев +26…+28

Херсон +26…+28

Симферополь +27…+29

Кропивницкий +24…+26

Черкассы +24…+26

Чернигов +20…+22

Сумы +22…+24

Полтава +23…+25

Днепр +24…+26

Запорожье +26…+28

Донецк +26…+28

Луганск +27…+29

Харьков +23…+25

Прогноз погоды на 22 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в сети снова пишут о новой волне жары в Европе. Но она пока не представляет угрозы для Украины. У нас в течение ближайших 5 суток, напротив, ожидается понижение температуры воздуха, рассказал синоптик Иван Семилит.