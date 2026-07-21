Також цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Якою буде погода 22 липня?

На висотах на більшість території України надходитиме прохолодне повітря з північного заходу. Це зумовить відповідну погоду.

Найтеплішу погоду прогнозують на півдні та сході країни.

Температура вночі опуститься до +10 – +15, а вдень +21 – +26. У південній частині та східних областях вночі прогнозують +14 – +19, а вдень +24 – +29.

Вітер буде західний, північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Також, як розповіли синоптики, в зоні впливу атмосферного фронту вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, а на Одещині – значний дощ, в окремих районах град та шквал 15 – 20 метрів за секунду.

На решті території без опадів.

Яка буде температура повітря в обласних центрах?

  • Київ +21…+23
  • Ужгород +22…+24
  • Львів +19…+21
  • Івано-Франківськ +18…+20
  • Тернопіль +18…+20
  • Чернівці +20…+22
  • Хмельницький +18…+20
  • Луцьк +18…+20
  • Рівне +18…+20
  • Житомир +18…+20
  • Вінниця +18…+20
  • Одеса +24…+26
  • Миколаїв +26…+28
  • Херсон +26…+28
  • Сімферополь +27…+29
  • Кропивницький +24…+26
  • Черкаси +24…+26
  • Чернігів +20…+22
  • Суми +22…+24
  • Полтава +23…+25
  • Дніпро +24…+26
  • Запоріжжя +26…+28
  • Донецьк +26…+28
  • Луганськ +27…+29
  • Харків +23…+25

Погода на 22 липня

Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру

Нагадаємо, що у мережі знову пишуть про нову хвилю спеки у Європі. Але вона поки не становить загрози для України. У нас упродовж найближчих 5 діб, навпаки, очікується зниження температури повітря, розповів синоптик Іван Семиліт.