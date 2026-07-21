Також цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Якою буде погода 22 липня?
На висотах на більшість території України надходитиме прохолодне повітря з північного заходу. Це зумовить відповідну погоду.
Найтеплішу погоду прогнозують на півдні та сході країни.
Температура вночі опуститься до +10 – +15, а вдень +21 – +26. У південній частині та східних областях вночі прогнозують +14 – +19, а вдень +24 – +29.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вітер буде західний, північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Також, як розповіли синоптики, в зоні впливу атмосферного фронту вночі на сході країни, вдень у південно-західній частині місцями очікується короткочасний дощ, гроза, а на Одещині – значний дощ, в окремих районах град та шквал 15 – 20 метрів за секунду.
На решті території без опадів.
Яка буде температура повітря в обласних центрах?
- Київ +21…+23
- Ужгород +22…+24
- Львів +19…+21
- Івано-Франківськ +18…+20
- Тернопіль +18…+20
- Чернівці +20…+22
- Хмельницький +18…+20
- Луцьк +18…+20
- Рівне +18…+20
- Житомир +18…+20
- Вінниця +18…+20
- Одеса +24…+26
- Миколаїв +26…+28
- Херсон +26…+28
- Сімферополь +27…+29
- Кропивницький +24…+26
- Черкаси +24…+26
- Чернігів +20…+22
- Суми +22…+24
- Полтава +23…+25
- Дніпро +24…+26
- Запоріжжя +26…+28
- Донецьк +26…+28
- Луганськ +27…+29
- Харків +23…+25
Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що у мережі знову пишуть про нову хвилю спеки у Європі. Але вона поки не становить загрози для України. У нас упродовж найближчих 5 діб, навпаки, очікується зниження температури повітря, розповів синоптик Іван Семиліт.