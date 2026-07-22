Дожди охватят южные регионы, а холоднее всего будет в Карпатах: прогноз погоды на 23 июля

В четверг, 23 июля, в Украине прогнозируется переменная облачность и в основном комфортная температура воздуха. При этом атмосферный фронт будет вызывать осадки в южных регионах.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

Какую погоду прогнозируют?

По прогнозу синоптиков, в четверг южную часть страны накроют умеренные дожди с грозами. В Одесской области и в Крыму осадки будут значительными.

На остальной территории будет преобладать область слабо повышенного атмосферного давления, поэтому в большинстве областей осадков не будет. Только днем на западе страны местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Прогнозируется северо-западный ветер, а в западных областях – юго-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а на юге и востоке будет несколько теплее – +14…+19 градусов. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, а в восточных областях – до +29 градусов.

Прохладнее всего будет в Карпатах: +3…+8 градусов ночью и +12…+17 градусов днем.

Какая будет температура в областных центрах?

Киев +21…+23

Ужгород +24…+26

Львов +21…+23

Ивано-Франковск +20…+21

Тернополь +20…+22

Черновцы +22…+24

Хмельницкий +19…+21

Луцк +20…+21

Ровно +21…+23

Житомир +19…+21

Винница +20…+22

Одесса +22…+24

Николаев +21…+23

Херсон +23…+25

Симферополь +23…+25

Кропивницкий +23…+25

Черкассы +21…+23

Чернигов +20…+22

Сумы +20…+22

Полтава +22…+23

Днепр +22…+24

Запорожье +23…+25

Донецк +25…+27

Луганск +28…+30

Харьков +22…+24

Прогноз погоды на 23 июля / Карта Укргидрометцентра

Напомним, в ближайшие дни в областях не ожидается значительных колебаний температуры воздуха. Лишь на юго-востоке страны местами температура будет достигать +32 градусов.