Ожидаются дожди и местами сильный ветер: прогноз погоды на 23 июня

В понедельник, 23 июня, погода в Украине будет дождливой ночью и днем. Разные регионы в этот день накроют осадки с возможными грозами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 23 июня

Синоптики прогнозируют переменную облачность на территории Украины в понедельник. Ночью кратковременные дожди пройдут в нескольких регионах, кроме западных и северных областей. Днем осадки также ожидаются на Востоке и Юго-Востоке страны, в Полтавской и Сумской областях. Также в этот день возможно будут грозы в восточных областях днем и в большинстве центральных регионов ночью. Синоптики предупредили о первом (желтый) уровень опасности.

На большинстве территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях местами порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 9 – 14 градусов тепла, а в южной части – до +17 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 19 – 24 градусов тепла, на западе и юге ожидается от 23 до 28 градусов.

Какой будет температура в областных центрах

Киев +20...+22;

Ужгород +27...+29;

Львов +27...+29;

Ивано-Франковск +27...+29;

Тернополь +25...+27;

Черновцы +26...+28;

Хмельницкий +24...+26;

Луцк +25...+27;

Ровно +23...+25;

Житомир +21...+23;

Винница +23...+25;

Одесса +27...+29;

Николаев +24...+26;

Херсон +23...+25;

Симферополь +23...+25;

Кропивницкий +22...+24;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +19...+21;

Сумы +19...+21;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +23...+25;

Донецк +18...+20;

Луганск +26...+18;

Харьков +19...+21.

Прогноз погоды в Украине на 23 июня / Карта Укргидрометцентра