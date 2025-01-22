Мокрый снег и дождь, местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 23 января
В Украине, 23 января, ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют, что будет небольшой мокрый снег и дождь.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 23 января
Синоптики прогнозируют, что в Украине 23 января будет облачно. По их прогнозам, будет небольшой мокрый снег и дождь, только в большинстве западных, ночью и восточных областей без осадков.
На Правобережье ночью и утром местами туман, гололед.
Ветер преимущественно будет юго-восточный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.
Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (ночью в Карпатах 0-5 градуса мороза, днем на юге и западе страны 3-8 градусов тепла),
– сообщили специалисты.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +1...+3,
- Ужгород +2...+4,
- Львов +4...+6,
- Ивано-Франковск +4...+6,
- Тернополь +2...+4,
- Черновцы +5...+7,
- Хмельницкий +2...+4,
- Луцк +2...+4,
- Ровно +2...+4,
- Житомир +2...+4,
- Винница +3...+5,
- Одесса +6...+8,
- Николаев +5...+7,
- Херсон +5...+7,
- Симферополь +6...+8,
- Кропивницкий +3...+5,
- Черкассы +2...+4,
- Чернигов 0...+2,
- Сумы 0...+2,
- Полтава 0...+2,
- Днепр +2...+4,
- Запорожье +2...+4,
- Донецк 0...+2,
- Луганск -1...+1,
- Харьков 0...+2.