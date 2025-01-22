Мокрый снег и дождь, местами гололедица: прогноз погоды в Украине на 23 января

В Украине, 23 января, ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют, что будет небольшой мокрый снег и дождь.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 23 января

Синоптики прогнозируют, что в Украине 23 января будет облачно. По их прогнозам, будет небольшой мокрый снег и дождь, только в большинстве западных, ночью и восточных областей без осадков.

На Правобережье ночью и утром местами туман, гололед.

Ветер преимущественно будет юго-восточный. Его порывы будут достигать 5 – 10 метров в секунду.

Температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла (ночью в Карпатах 0-5 градуса мороза, днем на юге и западе страны 3-8 градусов тепла),

– сообщили специалисты.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +1...+3,

Ужгород +2...+4,

Львов +4...+6,

Ивано-Франковск +4...+6,

Тернополь +2...+4,

Черновцы +5...+7,

Хмельницкий +2...+4,

Луцк +2...+4,

Ровно +2...+4,

Житомир +2...+4,

Винница +3...+5,

Одесса +6...+8,

Николаев +5...+7,

Херсон +5...+7,

Симферополь +6...+8,

Кропивницкий +3...+5,

Черкассы +2...+4,

Чернигов 0...+2,

Сумы 0...+2,

Полтава 0...+2,

Днепр +2...+4,

Запорожье +2...+4,

Донецк 0...+2,

Луганск -1...+1,

Харьков 0...+2.



Погода на 23 января / Фото Укргидрометцентра