23 января, 17:34
3

Мороз остается в большинстве областей: прогноз погоды на 24 января

Дарья Смородская

Погода в Украине в субботу, 24 января, будет облачной и местами снежной. На дорогах может образовываться гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине 24 января?

В Украине синоптики прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег может выпасть на Закарпатье, а днем – и на Прикарпатье ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

Людей предупреждают, что в этот день возможна гололедица на дорогах, в частности в западных областях.

Ветряные потоки будут идти преимущественно с Востока, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На Северо-Востоке страны температура может достигать от 10 до 15 градусов мороза, а днем прогнозируют от 7 до 12 градусов мороза. Теплее будет на Юге, Закарпатье и Прикарпатье, где ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов мороза, а днем – от -3 до +2 градусов. На остальной территории будет 6 – 11 градусов мороза ночью и от 4 до 9 градусов мороза днем.

Какая погода прогнозируется в областных центрах?

  • Киев -9...-7;

  • Ужгород -1...+1;

  • Львов -1...+1;

  • Ивано-Франковск -1...+1;

  • Тернополь 0...-2;

  • Черновцы -1...+1;

  • Хмельницкий -4...-2;

  • Луцк -6...-4;

  • Ровно -7...-5;

  • Житомир -7...-5;

  • Винница -5...-3;

  • Одесса -1...+1;

  • Николаев -1...+1;

  • Херсон -1...+1;

  • Симферополь 0...+2;

  • Кропивницкий -5...-3;

  • Черкассы -6...-4;

  • Чернигов -10...-8;

  • Сумы -10...-8;

  • Полтава -8...-6;

  • Днепр -7...-5;

  • Запорожье 0...+2;

  • Донецк -8...-6;

  • Луганск -9...-7;

  • Харьков -9...-7.


Прогноз погоды в Украине на 24 января 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?

  • Синоптики указывают, что потепление начнется с 24 – 25 января, прежде всего в южных и западных областях, когда теплый воздух зайдет с южного направления. В то же время на севере и северо-востоке еще будут держаться морозные ночи.

  • А уже 26 – 27 января в Украину может прийти циклон с юго-запада, который принесет снег и местами дожди. Интенсивность и направление осадков станут понятнее позже.

  • Конец января может сопровождаться очередной волной холода. Синоптики также говорят, что на дорогах возможно будет гололедица и туман при изменении погодных условий.