Мороз остается в большинстве областей: прогноз погоды на 24 января
Погода в Украине в субботу, 24 января, будет облачной и местами снежной. На дорогах может образовываться гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Какая погода будет в Украине 24 января?
В Украине синоптики прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег может выпасть на Закарпатье, а днем – и на Прикарпатье ожидается мокрый снег с дождем и гололед.
Людей предупреждают, что в этот день возможна гололедица на дорогах, в частности в западных областях.
Ветряные потоки будут идти преимущественно с Востока, скоростью 5 – 10 метров в секунду.
На Северо-Востоке страны температура может достигать от 10 до 15 градусов мороза, а днем прогнозируют от 7 до 12 градусов мороза. Теплее будет на Юге, Закарпатье и Прикарпатье, где ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов мороза, а днем – от -3 до +2 градусов. На остальной территории будет 6 – 11 градусов мороза ночью и от 4 до 9 градусов мороза днем.
Какая погода прогнозируется в областных центрах?
Киев -9...-7;
Ужгород -1...+1;
Львов -1...+1;
Ивано-Франковск -1...+1;
Тернополь 0...-2;
Черновцы -1...+1;
Хмельницкий -4...-2;
Луцк -6...-4;
Ровно -7...-5;
Житомир -7...-5;
Винница -5...-3;
Одесса -1...+1;
Николаев -1...+1;
Херсон -1...+1;
Симферополь 0...+2;
Кропивницкий -5...-3;
Черкассы -6...-4;
Чернигов -10...-8;
Сумы -10...-8;
Полтава -8...-6;
Днепр -7...-5;
Запорожье 0...+2;
Донецк -8...-6;
Луганск -9...-7;
Харьков -9...-7.
Прогноз погоды в Украине на 24 января 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Какая погода прогнозируется в ближайшее время?
Синоптики указывают, что потепление начнется с 24 – 25 января, прежде всего в южных и западных областях, когда теплый воздух зайдет с южного направления. В то же время на севере и северо-востоке еще будут держаться морозные ночи.
А уже 26 – 27 января в Украину может прийти циклон с юго-запада, который принесет снег и местами дожди. Интенсивность и направление осадков станут понятнее позже.
Конец января может сопровождаться очередной волной холода. Синоптики также говорят, что на дорогах возможно будет гололедица и туман при изменении погодных условий.