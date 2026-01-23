Мороз остается в большинстве областей: прогноз погоды на 24 января

Погода в Украине в субботу, 24 января, будет облачной и местами снежной. На дорогах может образовываться гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Какая погода будет в Украине 24 января?

В Украине синоптики прогнозируют облачную погоду. Небольшой снег может выпасть на Закарпатье, а днем – и на Прикарпатье ожидается мокрый снег с дождем и гололед.

Людей предупреждают, что в этот день возможна гололедица на дорогах, в частности в западных областях.

Ветряные потоки будут идти преимущественно с Востока, скоростью 5 – 10 метров в секунду.

На Северо-Востоке страны температура может достигать от 10 до 15 градусов мороза, а днем прогнозируют от 7 до 12 градусов мороза. Теплее будет на Юге, Закарпатье и Прикарпатье, где ночью столбики термометров будут показывать 0 – 5 градусов мороза, а днем – от -3 до +2 градусов. На остальной территории будет 6 – 11 градусов мороза ночью и от 4 до 9 градусов мороза днем.

Какая погода прогнозируется в областных центрах?

Киев -9...-7;

Ужгород -1...+1;

Львов -1...+1;

Ивано-Франковск -1...+1;

Тернополь 0...-2;

Черновцы -1...+1;

Хмельницкий -4...-2;

Луцк -6...-4;

Ровно -7...-5;

Житомир -7...-5;

Винница -5...-3;

Одесса -1...+1;

Николаев -1...+1;

Херсон -1...+1;

Симферополь 0...+2;

Кропивницкий -5...-3;

Черкассы -6...-4;

Чернигов -10...-8;

Сумы -10...-8;

Полтава -8...-6;

Днепр -7...-5;

Запорожье 0...+2;

Донецк -8...-6;

Луганск -9...-7;

Харьков -9...-7.



Прогноз погоды в Украине на 24 января 2025 года / Карта Укргидрометцентра

