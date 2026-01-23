Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні 24 січня?

В Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Невеликий сніг може випасти на Закарпатті, а вдень – і на Прикарпатті очікується мокрий сніг з дощем та ожеледь.

Людей попереджають, що цього дня можлива ожеледиця на дорогах, зокрема в західних областях.

Вітряні потоки йтимуть переважно зі Сходу, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

На Північному Сході країни температура може сягати від 10 до 15 градусів морозу, а вдень прогнозують від 7 до 12 градусів морозу. Тепліше буде на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті, де вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів морозу, а вдень – від -3 до +2 градусів. На решті території буде 6 – 11 градусів морозу вночі та від 4 до 9 градусів морозу вдень.

Яка погода прогнозується в обласних центрах?

  • Київ -9...-7;

  • Ужгород -1…+1;

  • Львів -1…+1;

  • Івано-Франківськ -1…+1;

  • Тернопіль 0…-2;

  • Чернівці -1…+1;

  • Хмельницький -4…-2;

  • Луцьк -6…-4;

  • Рівне -7…-5;

  • Житомир -7…-5;

  • Вінниця -5…-3;

  • Одеса -1…+1;

  • Миколаїв -1…+1;

  • Херсон -1…+1;

  • Сімферополь 0…+2;

  • Кропивницький -5…-3;

  • Черкаси -6…-4;

  • Чернігів -10…-8;

  • Суми -10…-8;

  • Полтава -8…-6;

  • Дніпро -7…-5;

  • Запоріжжя 0…+2;

  • Донецьк -8…-6;

  • Луганськ -9…-7;

  • Харків -9…-7.


Прогноз погоди в Україні на 24 січня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода прогнозується найближчим часом?

  • Синоптики ваказують, що потепління почнеться з 24 – 25 січня, насамперед у південних і західних областях, коли тепле повітря зайде з південного напрямку. У той же час на півночі та північному сході ще триматимуться морозні ночі.

  • А вже 26 – 27 січня в Україну може прийти циклон із південного заходу, який принесе сніг та місцями дощі. Інтенсивність і напрямок опадів стануть зрозумілішими пізніше.

  • Кінець січня може супроводжуватися черговою хвилею холоду. Синоптики також кажуть, що на дорогах можливо буде ожеледиця й туман при зміні погодних умов.