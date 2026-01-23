Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Яка погода буде в Україні 24 січня?

В Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Невеликий сніг може випасти на Закарпатті, а вдень – і на Прикарпатті очікується мокрий сніг з дощем та ожеледь.

Людей попереджають, що цього дня можлива ожеледиця на дорогах, зокрема в західних областях.

Вітряні потоки йтимуть переважно зі Сходу, швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

На Північному Сході країни температура може сягати від 10 до 15 градусів морозу, а вдень прогнозують від 7 до 12 градусів морозу. Тепліше буде на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті, де вночі стовпчики термометрів показуватимуть 0 – 5 градусів морозу, а вдень – від -3 до +2 градусів. На решті території буде 6 – 11 градусів морозу вночі та від 4 до 9 градусів морозу вдень.

Яка погода прогнозується в обласних центрах?

Київ -9...-7;

Ужгород -1…+1;

Львів -1…+1;

Івано-Франківськ -1…+1;

Тернопіль 0…-2;

Чернівці -1…+1;

Хмельницький -4…-2;

Луцьк -6…-4;

Рівне -7…-5;

Житомир -7…-5;

Вінниця -5…-3;

Одеса -1…+1;

Миколаїв -1…+1;

Херсон -1…+1;

Сімферополь 0…+2;

Кропивницький -5…-3;

Черкаси -6…-4;

Чернігів -10…-8;

Суми -10…-8;

Полтава -8…-6;

Дніпро -7…-5;

Запоріжжя 0…+2;

Донецьк -8…-6;

Луганськ -9…-7;

Харків -9…-7.



Прогноз погоди в Україні на 24 січня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Яка погода прогнозується найближчим часом?