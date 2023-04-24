Восход и Запад накроют весенние грозы: прогноз погоды в Украине на 25 апреля
Источник:Укргидрометцентр
В Украине во вторник, 25 апреля, будет теплая погода. На Западе и Востоке будет дождь, в центральных регионах прогнозируют переменную облачность, без осадков.
На Севере страны также будет переменная облачность, пройдет дождь на Волыни, Ровенщине, небольшой дождь будет на Житомирщине. На Юге – переменная облачность, без осадков.
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Какая будет погода в регионах
В западных областях погода будет теплой, дождливой. Днем – 11 – 13 градусов тепла. Только в Хмельницкой области прогнозируют рекордные +14 – 16 градусов. Ночью температура опустится до 6 – 10 градусов тепла.
На Востоке также кратковременные дожди. Как и на Западе, там возможны грозы. Температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла днем и до 10 – ночью.
На Севере и Юге страны будет до 19 градусов тепла днем и до 8 – ночью. Правда, в Крыму прогнозируется до 20 градусов тепла.
В Центре Украины осадки не прогнозируются. Ночью будет 4 – 9 градусов тепла, днем – 15 – 20 градусов. В Киеве ночью – 6 – 8 градусов тепла, днем – 17 – 19 градусов.
Какая будет погода в городах Украины
- Киев – +17...+19
- Ужгород – +11...+13
- Львов – +11...+13
- Ивано-Франковск – +11...+13
- Тернополь – +11...+13
- Черновцы – +11...+13
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +11...+13
- Ровно – +11...+13
- Житомир – +16...+18
- Винница – +17...+19
- Одесса – +17...+19
- Николаев – +17...+19
- Херсон – +17...+19
- Симферополь – +18...+20
- Кропивницкий – +17...+19
- Черкассы – +16...+18
- Чернигов – +17...+19
- Сумы – +17...+19
- Полтава – +17...+19
- Днепр – +17...+19
- Запорожье – +17...+19
- Донецк – +14...+16
- Луганск – +13...+15
- Харьков – +11...+13
Какая будет температура в Украине 25 апреля 2023 года / Карта Укргидрометцентра