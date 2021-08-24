Грозы будут отступать, но будет прохладно: прогноз погоды на 25 августа

24 августа 2021 , 15:54
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Источник:

Укргідрметцентр

Погода в Украине в среду, 25 августа, будет прохладной, хотя на Востоке и Юге температура воздуха будет достигать до +29 градусов. Радует, что в большинстве регионов будет сухо.

Синоптики прогнозируют, что солнце будет выглядывать часто. Однако в северных областях и части центральных небо совсем затянет тучами.

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Где ждать грозы

Дожди с грозами охватят несколько регионов. Осадки прогнозируют и днем, и ночью:

  • в Черниговской области,
  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Житомирской.

На Востоке и Юге – жарко

В южных областях в среду будет жарко. Там обещают + 26...+29. Такая же ситуация будет в восточных регионах.

В Центре и на Севере Украины будет уже холоднее. Температура воздуха будет колебаться от +20 до + 26 градусов. При этом на Западе будет относительно холодно: прогнозируют всего +17...+19.

Какая погода будет в Киеве

В столице день выдастся пасмурным. Будет падать дождь, а также возможны грозы. Жителям Киева стоит одеваться теплее, поскольку столбики термометров будут достигать +20...+22 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины 25 августа

Ужгород – +19...+21

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +17...+19

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно –  + 17...+19

Житомир – +17...+19

Винница – + 22...+24

Одесса – + 27...+29

Николаев – + 26...+28

Херсон – + 27...+29

Симферополь – + 26...+28

Кропивницкий – +26...+28

Черкассы – + 22...+24

Чернигов – + 22...+24

Сумы – + 23...+25

Полтава – + 26...+28

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 27...+29

Донецк – + 26...+28

Луганск – + 26...+28

Харьков – + 26...+28

Киев – + 20...+22


Погода 25 августа / Карта Укргидрометцентра

Автор: Ольга Музика