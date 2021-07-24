Прогноз погоды на 25 июля: в Украине будет гостить антициклон – будет жарко

Погода в Украине в воскресенье, 25 июля, будет солнечной и теплой. Дожди прогнозируют только на Черниговщине и Сумщине.

После затяжной непогоды в Украину вернулась летняя жара. Средняя дневная температура в стране составит + 27...+29 градусов.

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Холоднее всего будет на севере. По данным синоптиков, днем воздух там прогреется максимально до +28 градусов.

Максимальным теплом смогут насладиться жители Юга и Востока. Там обещают до +30 градусов тепла. Самой теплой областью в Украине станет Запорожская: столбики термометра прогреются до + 31 градуса.

В Киеве синоптики прогнозируют + 26...+28 градусов. Осадков в украинской столице ожидать не стоит.

Комментарий синоптика Диденко

Украинская синоптик Наталья Диденко заявила, что "на выходных Украина снова будет в гостях у антициклона".

Суббота и воскресенье подарят много солнца, осадки маловероятны, вероятны роскошные белые кучевые облачка – любуйтесь,

– призвала синоптик.

Диденко призвала украинцев провести эти солнечные и ласковые дни в путешествиях. В частности, посетить Батурин, Качановку, Софиевку или Асканию-Нову.

Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 25 июля

Ужгород – + 27...+29

Львов – + 27...+29

Ивано-Франковск – +27...+29

Тернополь – + 27...+29

Черновцы – + 27...+29

Хмельницкий – + 27...+29

Луцк – + 27...+29

Ровно – + 27...+29

Житомир – +27...+29

Винница – + 27...+29

Одесса – + 28...+30

Николаев – + 28...+30

Херсон – + 28...+30

Симферополь – + 28...+30

Кропивницкий – +27...+29

Черкассы – + 27...+29

Чернигов – + 26...+28

Сумы – + 26...+28

Полтава – + 27...+29

Днепр – + 27...+29

Запорожье – + 29...+31

Донецк – + 27...+29

Луганск – + 28...+30

Харьков – + 27...+29

Киев – + 26...+28



Погода в Украине на 25 июля / Укргидрометцентр