Прогноз погоды на 25 июня: на Украину надвигаются грозы, но температура до +35

Погода в Украине в пятницу, 25 июня, будет жаркой, но с большим количеством осадков. Однако грозы и ливни следует ожидать только в западных и части южных областей.

В то же время восток и север будут страдать от жары. Кое-где столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Важно Аномальная жара: температура бьет рекорды, достигая +35 градусов

Ясному утру на Западной Украине придет на смену облачная погода, которая сохранится до самого вечера. Синоптики предупреждают о граде диаметром 6 – 19 миллиметров и шквальный ветер до 24 метров в секунду. Столбики термометров максимально покажут +32...+34 градуса.

Несмотря на то, что утром на Восточной Украине небо будет облачное, день и вечер обещают быть ясными. Осадков не прогнозируют, но воздух прогреется до аномальных +33...+35 градусов. Ветер – восточный и северо-восточный до 10 метров в секунду.

Погода на севере Украины будет облачной, но серьезных осадков синоптики не прогнозируют. Воздух там прогреется до +32...+34 градусов. Ясная погода на юге будет в течение всего дня. Вечером солнце может скрываться за облаками. Температура воздуха +31...+33 градуса.

Утром в Киеве небо будет ясным, а днем ​​покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Столбики термометров там покажут +32...+34 градуса.

Прогноз погоды в городах Украины на пятницу, 25 июня

Ужгород – 32...+34

Львов – 32...+34

Ивано-Франковск – +31...+33

Тернополь – 32...+34

Черновцы – 32...+34

Хмельницкий – 32...+34

Луцк – 32...+34

Ровно – +33...+35

Житомир – 32...+34

Винница – 32...+34

Одесса – +26...+28

Николаев – +31...+33

Херсон – +31...+33

Симферополь – +27...+29

Кропивницкий – 32...+34

Черкассы – 32...+34

Чернигов – 32...+34

Суммы – 32...+34

Полтава – 32...+34

Днепр – +31...+33

Запорожье – +31...+33

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – 32...+34



Прогноз погоды на 25 июня / Фото Укргидрометцентра