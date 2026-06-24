Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Какая будет погода 25 июня?

В четверг будет переменная облачность.

Осадков в большинстве областей не будет. Небольшой кратковременный дождь, гроза ожидается лишь местами в северных, восточных областях и Крыму днем.

Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Ночная температура составит +15 – +20, дневная – +24 – +29, а на юго-западе страны даже +32.

Интересно! Подробный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай, какая будет погода именно в твоем городе, в новом сервисе 24 Канала.

Какая будет температура в крупных городах?

Киев +25…+27;

Ужгород +29…+31;

Львов +27…+29;

Ивано-Франковск +26…+28;

Тернополь +26…+28;

Черновцы +26…+28;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +25…+27;

Ровно +26…+28;

Житомир +25…+27;

Винница +25…+27;

Одесса +26…+28;

Николаев +29…+31;

Херсон +28…+30;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +28…+30;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +22…+24;

Сумы +22…+24;

Полтава +24…+26;

Днепр +26…+28;

Запорожье +26…+28;

Донецк +26…+28;

Луганск +22…+24;

Харьков +24…+26.

Погода в Украине 25 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет оставаться довольно высокой. Специалисты обращают внимание на постепенный рост уровня пожарной опасности. Несмотря на периодические дожди, угроза будет распространяться на всё большее количество регионов.