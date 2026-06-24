Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода 25 июня?
В четверг будет переменная облачность.
Осадков в большинстве областей не будет. Небольшой кратковременный дождь, гроза ожидается лишь местами в северных, восточных областях и Крыму днем.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Ветер – северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
Ночная температура составит +15 – +20, дневная – +24 – +29, а на юго-западе страны даже +32.
Интересно! Подробный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай, какая будет погода именно в твоем городе, в новом сервисе 24 Канала.
Какая будет температура в крупных городах?
- Киев +25…+27;
- Ужгород +29…+31;
- Львов +27…+29;
- Ивано-Франковск +26…+28;
- Тернополь +26…+28;
- Черновцы +26…+28;
- Хмельницкий +25…+27;
- Луцк +25…+27;
- Ровно +26…+28;
- Житомир +25…+27;
- Винница +25…+27;
- Одесса +26…+28;
- Николаев +29…+31;
- Херсон +28…+30;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +28…+30;
- Черкассы +25…+27;
- Чернигов +22…+24;
- Сумы +22…+24;
- Полтава +24…+26;
- Днепр +26…+28;
- Запорожье +26…+28;
- Донецк +26…+28;
- Луганск +22…+24;
- Харьков +24…+26.
Погода в Украине 25 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, что в ближайшие дни температура воздуха в Украине будет оставаться довольно высокой. Специалисты обращают внимание на постепенный рост уровня пожарной опасности. Несмотря на периодические дожди, угроза будет распространяться на всё большее количество регионов.