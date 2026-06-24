Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Дивіться також Спека до +34 наближається до України: яку погоду принесе кінець червня
Якою буде погода 25 червня?
У четвер буде мінлива хмарність.
Опадів у більшості областей не буде. Невеликий короткочасний дощ, гроза очікується лише місцями у північних, східних областях та Криму вдень.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Вітер – північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Нічна температура становитиме +15 – +20, денна – +24 – +29, а на південному заході країни навіть +32.
Цікаво! Детальний прогноз у 28 812 населених пунктах України. Дізнайся якою буде погода саме у твоєму місті в новому сервісі 24 Каналу.
Яка буде температура у великих містах?
- Київ +25…+27;
- Ужгород +29…+31;
- Львів +27…+29;
- Івано-Франківськ +26…+28;
- Тернопіль +26…+28;
- Чернівці +26…+28;
- Хмельницький +25…+27;
- Луцьк +25…+27;
- Рівне +26…+28;
- Житомир +25…+27;
- Вінниця +25…+27;
- Одеса +26…+28;
- Миколаїв +29…+31;
- Херсон +28…+30;
- Сімферополь +26…+28;
- Кропивницький +28…+30;
- Черкаси +25…+27;
- Чернігів +22…+24;
- Суми +22…+24;
- Полтава +24…+26;
- Дніпро +26…+28;
- Запоріжжя +26…+28;
- Донецьк +26…+28;
- Луганськ +22…+24;
- Харків +24…+26.
Погода в Україні 25 червня / Карта Укргідрометцентру
Нагадаємо, що протягом найближчих днів температура повітря в Україні залишатиметься доволі високою. Фахівці звертають увагу на поступове зростання рівня пожежної небезпеки. Попри періодичні дощі, загроза поширюватиметься на дедалі більшу кількість регіонів.