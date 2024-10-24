Где будут дожди, а в каких областях – 0 градусов: прогноз погоды на 25 октября

24 октября 2024, 14:17
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Автор: Юлия Мурина

Источник:

Укргидрометцентр

Погода в пятницу, 25 октября, будет в Украине преимущественно сухой. Лишь кое-где пройдут дожди.

В каких областях ждать осадков, а где ночью прогнозируют 0 градусов, со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет 24 Канал.

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Погода на 25 октября в Украине

В пятницу в Украине будет переменная облачность. Осадки не ожидаются. Разве что в восточных областях днем пройдет небольшой дождик.

Ночью и утром на Западе, Житомирской, Винницкой области и Юго-Востоке будет туман. Видимость 200 – 500 метров. Это I уровень опасности, желтый.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +2 – +7 градусов. Тем временем в западных областях около 0 градусов.

Днем +9 – +14, впрочем, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем Юге до +17 градусов.

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Погода на 25 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах

  • Киев +11 – +13
  • Ужгород +14 – +16
  • Львов +13 – +15
  • Ивано-Франковск +13 – +15
  • Тернополь +11 – +13
  • Черновцы +12 – +14
  • Хмельницкий +11 – +13
  • Луцк +11 – +13
  • Ровно +11 – +13
  • Житомир +11 – +13
  • Винница +10 – +12
  • Одесса +14 – +16
  • Николаев +11 – +13
  • Херсон +12 – +14
  • Симферополь +12 – +14
  • Кропивницкий +11 – +13
  • Черкассы +11 – +13
  • Чернигов +10 – +12
  • Сумы +9 – +11
  • Полтава +11 – +13
  • Днепр +11 – +13
  • Запорожье +11 – +13
  • Донецк +10 – +12
  • Луганск +10 – +12
  • Харьков +10 – +12