Где будут дожди, а в каких областях – 0 градусов: прогноз погоды на 25 октября

Погода в пятницу, 25 октября, будет в Украине преимущественно сухой. Лишь кое-где пройдут дожди.

В каких областях ждать осадков, а где ночью прогнозируют 0 градусов, со ссылкой на Укргидрометцентр, пишет 24 Канал.

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Погода на 25 октября в Украине

В пятницу в Украине будет переменная облачность. Осадки не ожидаются. Разве что в восточных областях днем пройдет небольшой дождик.

Ночью и утром на Западе, Житомирской, Винницкой области и Юго-Востоке будет туман. Видимость 200 – 500 метров. Это I уровень опасности, желтый.

Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +2 – +7 градусов. Тем временем в западных областях около 0 градусов.

Днем +9 – +14, впрочем, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем Юге до +17 градусов.

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Погода на 25 октября / Скриншот с Укргидрометцентра

Температура в крупных городах