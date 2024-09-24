Тепло, но местами с дождями и грозами: какой будет погода в Украине 25 сентября

Теплая осенняя погода еще задержится в Украине 25 сентября. В этот день синоптики прогнозируют до 28 градусов тепла и переменную облачность.

В то же время, по данным Укргидрометцентра, в некоторых областях пройдет кратковременный дождь. Местами также прогнозируются грозы.

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Прогноз погоды на 25 сентября

Переменную облачность в среду, 25 сентября, прогнозируют во всех областях Украины.

По данным синоптиков, день для большинства регионов пройдет без осадков. Только в западных областях прогнозируются кратковременные дожди и грозы.

Ночью на Прикарпатье и Закарпатье, днем в западных областях кратковременный дождь, местами гроза,

– прогнозируют синоптики.

Ветер – южный и юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Ночью прогнозируют 9 – 14 градусов тепла, а на побережье морей – до 17.

Днем термометры в большинстве областей будут показывать 23 – 28 градусов тепла, а в западных областях – 18 – 23.

В общем столбики термометров днем в областных центрах достигнут таких отметок:

Киев +25...+27

Ужгород +20...+22

Львов +20...+22

Ивано-Франковск +20...+22

Тернополь +21...+23

Черновцы +20...+22

Хмельницкий +22...+24

Луцк +20...+22

Ровно +21...+23

Житомир +24...+26

Винница +24...+26

Одесса +24...+26

Николаев +26...+28

Херсон +26...+28

Симферополь +24...+26

Кропивницкий +25...+27

Черкассы +25...+27

Чернигов +25...+27

Сумы +25...+27

Полтава +25...+27

Днепр +25...+27

Запорожье +25...+27

Донецк +23...+25

Луганск +22...+24

Харьков +24...+26

Погода в Украине 24 сентября / Укргидрометцентр