Прогноз погоды на 26 июля: будет жара, местами прогнозируют дожди

Погода в Украине в понедельник, 26 июля, будет жаркой. Почти на всей территории страны будет солнечно и безоблачно.

Правда, дождь возможен только в некоторых западных и северо-западных регионах страны. Однако там все равно будет летняя жара.

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Погода в регионах Украины

Теплее всего будет на юге и на востоке. В Херсонской, Запорожской, Луганской, Харьковской областях – 30 ... 32 градуса тепла. В среднем в регионах будет +27...+29 градусов.

Дожди прогнозируют на:

Закарпатской области,

Львовской области,

Волынской области,

Ровненской области.

В Киеве 24 – 25 июля ожидается солнечная сухая погода с температурой воздуха +25...+27 градусов,

– написала в фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 26 июля

Ужгород – + 28...+30

Львов – + 27...+29

Ивано-Франковск – +28...+30

Тернополь – + 27...+29

Черновцы – + 27...+29

Хмельницкий – + 27...+29

Луцк – + 27...+29

Ровно – + 27...+29

Житомир – +28...+30

Винница – + 27...+29

Одесса – + 29...+31

Николаев – + 30...+32

Херсон – + 30...+32

Симферополь – + 30...+32

Кропивницкий – +29...+31

Черкассы – + 28...+30

Чернигов – + 27...+29

Сумы – + 27...+29

Полтава – + 29...+31

Днепр – + 29...+31

Запорожье – + 30...+32

Донецк – + 29...+31

Луганск – + 30...+32

Харьков – + 30...+32

Киев – + 27...+29



Погода в Украине на 26 июля / Карта Укргидрометцентра