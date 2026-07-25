На небе в этот день будет переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Прогноз погоды на 26 июля.

По данным синоптиков, в восточных областях местами в Приазовье и Крыму пройдут кратковременные дожди и грозы, а в Луганской и Донбассе – значительные дожди.

На остальной территории Украины будет без осадков.

Ветер в этот день будет северо-западным, а на Западе – юго-западным. Скорость – 5 – 10 метров в секунду.

Ночью столбики термометров будут показывать +11 – +16, а днем +24 – +29, а иногда в восточных областях – +20 – +25. Прохладнее всего будет в Карпатах: ночью +5 – +10, днем +17 – +22.

Погода в больших городах

Киев +24…+26;

Ужгород +26…+28;

Львов +24…+26;

Ивано-Франковск +23…+25;

Тернополь +23…+25;

Черновцы +26…+28;

Хмельницкий +23…+25;

Луцк +24…+26;

Ровно +24…+26;

Житомир +22…+24;

Винница +23…+25;

Одесса +24…+26;

Николаев +25…+27;

Херсон +25…+27;

Симферополь +23…+25;

Кропивницкий +24…+26;

Черкассы +25…+27;

Чернигов +23…+25;

Суммы +23…+25;

Полтава +25…+27;

Днепр +23…+25;

Запорожье +24…+26;

Донецк +22…+24;

Луганск +21…+23;

Харьков +23…+25.

Прогноз погоды в Украине на 26 июля. Инфографика Укргидрометцентра.

К слову, в ближайшие дни в Украине ожидается комфортная летняя погода без существенных осадков. Но уже в начале следующей недели наша страна будет одной из самых теплых в Европе .

Так, в понедельник, 27 июля, по территории Украины прогнозируют более высокую температуру воздуха, чем в Германии или Польше – до +33.