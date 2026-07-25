На небі цього дня буде мінлива хмарність. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 26 липня

За даними синоптиків, у східних областях, місцями у Приазов'ї та Криму пройдуть короткочасні дощі та грози, а на Луганщині та Донеччині – значні дощі.

На решті території України буде без опадів.

Вітер цього дня буде північно-західний, а на Заході – південно-західний. Швидкість – 5 – 10 метрів за секунду.

Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +11 – +16, а вдень +24 – +29, ти часом у східних областях – +20 – +25. Найпрохолодніше буде у Карпатах: вночі +5 – +10, вдень +17 – +22.

Погода у великих містах

  • Київ +24…+26;
  • Ужгород +26…+28;
  • Львів +24…+26;
  • Івано-Франківськ +23…+25;
  • Тернопіль +23…+25;
  • Чернівці +26…+28;
  • Хмельницький +23…+25;
  • Луцьк +24…+26;
  • Рівне +24…+26;
  • Житомир +22…+24;
  • Вінниця +23…+25;
  • Одеса +24…+26;
  • Миколаїв +25…+27;
  • Херсон +25…+27;
  • Сімферополь +23…+25;
  • Кропивницький +24…+26;
  • Черкаси +25…+27;
  • Чернігів +23…+25;
  • Суми +23…+25;
  • Полтава +25…+27;
  • Дніпро +23…+25;
  • Запоріжжя +24…+26;
  • Донецьк +22…+24;
  • Луганськ +21…+23;
  • Харків +23…+25.

Погода 26 липня

Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Інфографіка Укргідрометцентру

До слова, найближчими днями в Україні очікується комфортна літня погода без істотних опадів. Але вже на початку наступного тижня наша країна буде однією з найтепліших в Європі.

Так, у понеділок, 27 липня, по території України прогнозують вищу температуру повітря, ніж у Німеччині чи Польщі – до +33.