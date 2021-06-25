Прогноз погоды на 26 июня: грозы и невыносимая жара до +35 градусов

Погода в Україні в суботу, 26 червня, знову буде дуже спекотною. Найтепліше буде на Сході України, натомість на кілька градусів меншою буде спека на Заході. Усі регіони України, крім східних, накриють дощі та грози.

На всей территории Украины 26 июня будет сильная жара. Максимальная температура воздуха составит ориентировочно +33...+35 градусов.

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Погода в регионах Украины

На Западе Украины температура прогреется в среднем до +24...+27 градусов. На Юге и Севере будет еще теплее – в среднем +29...+35 градусов. В центральных и восточных областях воздух прогреется до +33...+35 градусов.

Дожди с грозами прогнозируют во многих областях Украины. Солнечно и без осадков будет только в:

Черкасской,

Кировоградской,

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Луганской,

Донецкой областях.

В Киеве 26 июня, по словам синоптика Натальи Диденко, будет жарко – до +33 градусов, однако есть вероятность дождя с грозой. Синоптик предупреждает быть внимательными к здоровью людей с сердечно-сосудистыми недугами, так как будет меняться давление, температура и влажность.

В Украину на выходные идет ослабление жары!

– заявила Диденко.

В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит Запад Украины, Житомирщину, Винницкую область – там будет +23...+29 градусов, местами до +30 градусов. А остальные территории – большая часть Севера, Центра, Восток и Юг – "еще будут жариться на атмосферной сковороде" – там будет до +30...+37 градусов.

Прогноз погоды в городах Украины на субботу, 26 июня

Ужгород – +26...+28

Львов – +24...+26

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +25...+27

Черновцы – +24...+26

Хмельницкий – +25...+27

Луцк – +25...+27

Ровно – +24...+26

Житомир – +33...+35

Винница – +31...+33

Одесса – +31...+33

Николаев – +31...+33

Херсон – +29...+31

Симферополь – +31...+33

Кропивницкий – +32...+34

Черкассы – +32...+34

Чернигов – +33...+35

Сумы – +32...+34

Полтава – +32...+34

Днепр – +31...+33

Запорожье – +32...+34

Донецк – +33...+35

Луганск – +33...+35

Харьков – +33...+35

Киев – +32...+34



Прогноз погоды на 26 июня / Фото Укргидрометцентра