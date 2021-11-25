Усиление ветра и мороз: прогноз погоды на 26 ноября.
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине 26 ноября в большинстве регионов будет сухая и солнечная. Однако в западных областях возможны дожди.
В значительной части областей Украины в ночные часы синоптики предполагают морозы от -1 до -7 градусов. Холоднее всего будет на Востоке страны.
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Погода в регионах
На Западе Украины по сравнению с другими регионами будет несколько теплее – днем столбики термометра поднимутся до +6...+10 градусов. Однако на Закарпатье, Волыни и Львовщине возможны дожди.
На севере и в центре день будет солнечным и сухим. Температура воздуха прогреется до +3…+7 градусов. Ночью столбики термометра будут существенно ниже – от -1...+1 в большинстве областей до -2...-4 в Сумской области.
На Востоке погода тоже обещает быть солнечной, но более прохладной, чем в других регионах. Ночью возможны морозы до -7 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +6 градусов.
На Юге 26 ноября будет теплее всего. Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +11 градусов.
В Киеве день без осадков. Ночью температура не опустится ниже 0 градусов, а днем поднимется до +6...+8 градусов.
По словам синоптика Наталки Диденко, 26 ноября в Украине будет ветрено.
Южный ветер разгонится до 7-12 метров в секунду, а порывы возможны до штормовых, до 15-22 метров в секунду,
– рассказала Диденко.
Учитывая возможное усиление ветра, синоптик призывала украинцев быть осторожными.
Погода в городах Украины
Ужгород – +8...+10
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +5...+7
Тернополь – +5...+7
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +5...+7
Луцк – +5...+7
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +5...+7
Одесса – +9...+11
Николаев – +7...+9
Херсон – +7...+9
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +5...+7
Чернигов – +3...+5
Суммы – +3...+5
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +3...+5
Харьков – +3...+5
Киев – +6...+8
Прогноз погоды в Украине на 26 ноября / Карта Укргидрометцентра