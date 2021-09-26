Солнце и +20 градусов: прогноз погоды на 26 сентября

Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, будет солнечной и теплой. Небольшие осадки возможны лишь в восточных областях.

Теплее традиционно будет на Юге Украины. Там синоптики прогнозируют +20... +22 градусов. В Одессе температура воздуха поднимется до +23 градусов.

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Жители западных областей также смогут порадоваться осенней теплоте. Столбики термометров будут колебаться в пределах +19... +21 градусов. На Закарпатье будет на градус теплее, а на Волыни – холоднее.

В центральных и северных областях будет прохладнее. Температура воздуха прогреется только до +17... +19 градусов. На Сумщине еще меньше – +14... +16 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют +15... +17 градусов и солнечное небо. Скорость ветра составит 7 – 12 метров в секунду.

Где будет дождь

На Харьковщине;

Луганщине;

Донбассе.

В то же время воздух в этих регионах будет относительно теплым – +17... +19 градусов.

Погода в городах Украины 26 сентября

! В воскресенье в части областей – Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской – прогнозируют сильные порывы ветра . Они составят до 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого спасатели объявили первый уровень опасности, желтый.

Ужгород – +20... +22

Львов – +19... +21

Ивано-Франковск – +19... +21

Тернополь – +19... +21

Черновцы – +19... +21

Хмельницкий – +18... +20

Луцк – +18... +20

Ровно – +18... +20

Житомир – +17... +19

Винница – +19... +21

Одесса – +21... +23

Николаев – +20... +22

Херсон – +20... +22

Симферополь – +20... +22

Кропивницкий – +18... +20

Черкассы – +17... +19

Чернигов – +15... +17

Сумы – +14... +16

Полтава – +17... +19

Днепр – +18... +20

Запорожье – +19... +21

Донецк – +17... +19

Луганск – +16... +18

Харьков – +17... +19

Киев – +15... +17



Какой будет погода 26 сентября / Карта Укргидрометцентра