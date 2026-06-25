Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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Чего ожидать от погоды 26 июня?
По прогнозу синоптиков, существенных изменений в погодных условиях не ожидается, ведь на территорию страны продолжит влиять область повышенного атмосферного давления.
Жарче всего будет в западных и большинстве южных областей. Несмотря на постепенное поступление теплой воздушной массы с запада, пока в Украине все еще преобладают воздушные потоки северного направления.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
В течение дня в южных, восточных и Винницкой областях местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.
Ожидается переменная облачность. Ветер будет северный и северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.
Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, а на юге страны и в Закарпатье — до +21. Днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов, в западных и большинстве южных областей воздух прогреется до +32. В Закарпатье местами ожидается сильная жара до +35 градусов.
В Киеве ночью прогнозируют +16 – +18 градусов, а днем – +25 – +27 градусов.
Какая температура будет в областных центрах в пятницу?
- Киев +24…+26;
- Ужгород +31…+33;
- Львов +28…+30;
- Ивано-Франковск +28…+30;
- Тернополь +27…+29;
- Черновцы +29…+31;
- Хмельницкий +25…+27;
- Луцк +27…+29;
- Ровно +26…+28;
- Житомир +24…+26;
- Винница +25…+27;
- Одесса +25…+27;
- Николаев +28…+30;
- Херсон +28…+30;
- Симферополь +26…+28;
- Кропивницкий +24…+26;
- Черкассы +24…+26;
- Чернигов +23…+25;
- Сумы +21…+23;
- Полтава +23…+25;
- Днепр +24…+26;
- Запорожье +25…+27;
- Донецк +22…+24;
- Луганск +22…+24;
- Харьков +21…+23.
Погода в Украине 26 июня / Карта Укргидрометцентра
Напомним, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что до конца июня, несмотря на периодические дожди, в Украине растет пожарная опасность. В большинстве регионов фиксируется чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров в экосистемах.