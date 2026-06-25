Об этом сообщает Укргидрометцентр.

К теме: Жара из Европы надвигается на Украину: синоптик рассказал, в каких областях температура поднимется до +36

Чего ожидать от погоды 26 июня?

По прогнозу синоптиков, существенных изменений в погодных условиях не ожидается, ведь на территорию страны продолжит влиять область повышенного атмосферного давления.

Жарче всего будет в западных и большинстве южных областей. Несмотря на постепенное поступление теплой воздушной массы с запада, пока в Украине все еще преобладают воздушные потоки северного направления.

В течение дня в южных, восточных и Винницкой областях местами возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не прогнозируется.

Ожидается переменная облачность. Ветер будет северный и северо-западный со скоростью 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов, а на юге страны и в Закарпатье — до +21. Днем столбики термометров покажут от +23 до +28 градусов, в западных и большинстве южных областей воздух прогреется до +32. В Закарпатье местами ожидается сильная жара до +35 градусов.

В Киеве ночью прогнозируют +16 – +18 градусов, а днем – +25 – +27 градусов.

Какая температура будет в областных центрах в пятницу?

Киев +24…+26;

Ужгород +31…+33;

Львов +28…+30;

Ивано-Франковск +28…+30;

Тернополь +27…+29;

Черновцы +29…+31;

Хмельницкий +25…+27;

Луцк +27…+29;

Ровно +26…+28;

Житомир +24…+26;

Винница +25…+27;

Одесса +25…+27;

Николаев +28…+30;

Херсон +28…+30;

Симферополь +26…+28;

Кропивницкий +24…+26;

Черкассы +24…+26;

Чернигов +23…+25;

Сумы +21…+23;

Полтава +23…+25;

Днепр +24…+26;

Запорожье +25…+27;

Донецк +22…+24;

Луганск +22…+24;

Харьков +21…+23.



Погода в Украине 26 июня / Карта Укргидрометцентра

Напомним, заместитель начальника отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит сообщил, что до конца июня, несмотря на периодические дожди, в Украине растет пожарная опасность. В большинстве регионов фиксируется чрезвычайный уровень риска возникновения пожаров в экосистемах.